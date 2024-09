Borsa, Wall Street si riprende dopo parole Powell, chiude in lieve rialzo

Dj +0,04%; S&P500 +0,42%

Roma, 30 set. (askanews) – Chiusura in rialzo alla Borsa di Wall Street con l’indice S&P 500 e il Dow Jones che hanno raggiunto nuovi record. Il Dow Jones Industrial Average ha guadagnato 17,15 punti, o lo 0,04%, a 42.330,15. L’S&P 500 ha aggiunto lo 0,42% e ha chiuso a 5.762,48. Entrambi gli indici hanno chiuso a livelli record. Il Nasdaq Composite è salito dello 0,38%, chiudendo a 18.189,17.

Le azioni si sono riprese in chiusura, cancellando le perdite dopo il commento del presidente della Fed Jerome Powell. Il banchiere centrale ha detto che potrebbero esserci altre diminuzioni imminenti dei tassi ufficiali, ma ha avvertito che la banca centrale non ha un percorso preimpostato. Se l’economia si muoverà come previsto, Powell ha detto di prevedere due tagli dei tassi di un quarto di punto percentuale ciascuno quest’anno.

Nonostante la sessione instabile, le azioni hanno comunque concluso il mese e il trimestre di negoziazione con guadagni.

I mercati hanno avuto un inizio difficile in quello che è storicamente il mese più debole per il mercato azionario, ma si sono ripresi quando la Federal Reserve ha tagliato i tassi di interesse di mezzo punto. Nel mese, il Dow è avanzato dell’1,9% e l’S&P 500 ha aggiunto il 2%. Il Nasdaq, fortemente tecnologico, ha guadagnato il 2,7% a settembre.

“Il mercato rialzista è sopravvissuto al trimestre storicamente più debole dell’anno”, ha detto a Cnbc Emily Bowersock Hill, CEO di Bowersock Capital Partners. “È probabile che rimanga intatto almeno fino alla fine dell’anno, poiché gli utili rimangono forti, i tassi di interesse si stanno abbassando e i consumatori continuano a spendere”.

Sebbene gli investitori siano ampiamente ottimisti in vista della fase finale dell’anno, ottobre ha una storia preoccupante per i mercati. È noto come un periodo di estrema volatilità, con alcuni dei ribassi più notevoli di Wall Street verificatisi durante il mese.