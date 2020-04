Le Borse asiatiche sono contrastate e deboli, in un mercato azionario che ha chiuso la settimana passata in rally. Continua a scendere il prezzo del petrolio, mentre la Pboc taglia per la seconda volta quest’anno il prime rate, il tasso che le banche fanno ai clienti preferenziali.

Tokyo arretra dell’1,11%, Seul dello 0,12%, Hong Kong dello 0,14% e Shanghia dello 0,35%.

I future delle Borse europee aprono contrastati dopo aver chiuso in rally la settimana scorsa spinte dai programmati rientri dei lockdown in Europa. L’Eurostoxx 50 avanza dello 0,31%, i future sul Dax di Francoforte guadagnano lo 0,20% mentre quelli sull’indice Ftse 100 di Londra limano uno 0,07%.

L’articolo Borse asiatiche deboli, oro e petrolio in calo proviene da Notiziedi.

