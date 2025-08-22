borse-europee-chiudono-in-rialzo-con-powell-e-ws,-ftse-mib-+0,69%

Milano, 22 ago. (askanews) – Chiusura in rialzo per le principali Borse europee che hanno incrementato i guadagni in scia a Wall Street (Dow Jones +2%) dopo la cauta apertura a un taglio dei tassi a settembre da parte del presidente della Fed Jerome, che ha dichiarato di ritenere più preoccupanti i segnali di deterioramento del mercato del lavoro rispetto all’aumento dell’inflazione a causa dei dazi. Fra le migliori Piazza Affari +0,69% e Ibex +0,7%, seguite da Cac40 +0,4% e Dax +0,3%, più indietro il Ftse 100 +0,1%.

L’ipotesi di un taglio dei tassi Usa ha indebolito il dollaro nei confronti delle principali valute fra cui l’euro a 1,172 (+1%) e la sterlina a 1,353 (+1%) e spinto al ribasso i rendimenti dei bond con il decennale italiano al 3,55% e quello tedesco al 2,72%, pari a uno spread in calo a 83 punti. In rialzo l’oro a 3.415 dollari (+1%) poco mosso il petrolio con il Brent a 67,7 dollari (+0,1%). Acquisti sui bitcoin scambiati a 116.582 punti (+3,3%).

In rialzo quasi tutti i settori eccetto materie prime e utilities. A Piazza Affari in evidenza Stm (+4,7%) e Stellantis (+4,2%) e i finanziari con Mediobanca (+2,5%), Mps (+2,1%) e Azimut (+3%). Deboli Terna (-0,3%), Italgas (-0,3%) e Snam (-0,15%)