AGI – Le Borse europee chiudono sostanzialmente positive, con Milano, maglia rosa, che mette il turbo dopo la discesa dello spread sotto quota 100, per la prima volta dal gennaio 2016. Londra invece chiude in perdita e diventa negativa, sulla scia della Boe, che lascia invariata la sua politica monetaria.

Lo spread Btp-Bund arretra sotto quota 100, per la prima volta da 5 anni, per poi risalire a 100,9 punti, nel giorno in cui il presidente incaricato Mario Draghi ha iniziato le consultazioni con le forze politiche. I mercati hanno decisamente ben accolto l’incarico all’ex presidente della Bce.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Borse europee positive, Milano col turbo proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento