3′ di lettura Chiusura negativa per la Borsa di Tokyo in questo inizio di settimana e apertura pesante anche per gli altri indici asiatici. La Borsa giapponese ha chiuso la prima seduta della settimana a -1,64 per cento. Aperture con segno meno anche per gli……

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Borse, Tokyo chiude a -1,64 % Aspettative positive sull’Europa proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento