domenica, 10 Agosto , 25

Fumo in cabina, atterraggio d’emergenza a Brindisi per volo diretto a Nantes

(Adnkronos) - Atterraggio di emergenza per un aereo...

Trump: “Homeless via da Washington, devono andarsene”

(Adnkronos) - Donald Trump 'caccia' gli homeless da...

Ucraina-Russia, Vance: “Accordo non farà felici Kiev e Mosca”

(Adnkronos) - "Cercheremo di trovare un accordo che...

Sinner a Cincinnati con il manicotto: “Non lo utilizzo per moda”

(Adnkronos) - Jannik Sinner, a Cincinnati, ha sfoggiato...
borussia-dortmund-juventus-0-0,-oggi-amichevole-per-i-bianconeri-–-diretta
Borussia Dortmund-Juventus 0-0, oggi amichevole per i bianconeri – Diretta

Borussia Dortmund-Juventus 0-0, oggi amichevole per i bianconeri – Diretta

DALL'ITALIA E DAL MONDOBorussia Dortmund-Juventus 0-0, oggi amichevole per i bianconeri - Diretta
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
La Juventus scende in campo in amichevole. La squadra bianconera sfida oggi, domenica 10 agosto, il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park di Dortmund in uno degli ultimi test prima dell’inizio del campionato, fissato per il weekend del 24 agosto.  

Tudor si aspetta indicazioni importanti dalla sua squadra, dopo aver pareggiato con la Reggiana nell’unica altra amichevole di questa preparazione estiva, iniziata in ritardo per il Mondiale per Club, dove la Juventus è stata eliminata agli ottavi di finale dal Real Madrid. 

La Juventus è chiamata a migliorare il quarto posto conquistato la scorsa stagione, che è valso, in ogni caso, la qualificazione alla prossima Champions League. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.