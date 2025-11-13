giovedì, 13 Novembre , 25
boscaini-(fi):-il-tpl-va-inserito-nei-lep
Boscaini (FI): Il Tpl va inserito nei LEP

Boscaini (FI): Il Tpl va inserito nei LEP

Video NewsBoscaini (FI): Il Tpl va inserito nei LEP
Redazione-web
Di Redazione-web

“Serve una vera concorrenza tra taxi e Ncc”

Roma, 13 nov. (askanews) – “Il trasporto pubblico locale è un’infrastruttura essenziale, ma riportarlo davvero al centro delle politiche pubbliche non è semplice: c’è un tema di investimenti, ma anche e soprattutto di mentalità. Nelle grandi città il trasporto pubblico è parte della vita quotidiana, mentre nelle province e nei piccoli centri prevale l’uso del mezzo privato, per comodità e abitudine. Anche quando da amministratori cerchiamo di incentivare i mezzi pubblici, la risposta resta molto bassa: le differenze culturali e territoriali pesano moltissimo”. Lo ha detto Maria Paola Boscaini (FI), componente della Commissione Trasporti della Camera, intervenendo a Largo Chigi, il format di Urania TV. “Per questo è importante inserire il trasporto pubblico locale nei livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Le Regioni hanno autonomia ma non possono esserci disparità così marcate tra Nord e Sud: una base comune va garantita. Come Forza Italia stiamo portando avanti anche un progetto sul noleggio con conducente (Ncc), che è a tutti gli effetti trasporto pubblico. Serve una regolamentazione aggiornata e una vera concorrenza: oggi le tariffe degli Ncc in Italia sono troppo alte rispetto ai Paesi del Nord Europa, dove le differenze di prezzo tra taxi e Ncc sono molto più ridotte”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.