boscaini-(fi):-il-tpl-va-inserito-nei-lep

“Serve una vera concorrenza tra taxi e Ncc”

Roma, 13 nov. (askanews) – “Il trasporto pubblico locale è un’infrastruttura essenziale, ma riportarlo davvero al centro delle politiche pubbliche non è semplice: c’è un tema di investimenti, ma anche e soprattutto di mentalità. Nelle grandi città il trasporto pubblico è parte della vita quotidiana, mentre nelle province e nei piccoli centri prevale l’uso del mezzo privato, per comodità e abitudine. Anche quando da amministratori cerchiamo di incentivare i mezzi pubblici, la risposta resta molto bassa: le differenze culturali e territoriali pesano moltissimo”. Lo ha detto Maria Paola Boscaini (FI), componente della Commissione Trasporti della Camera, intervenendo a Largo Chigi, il format di Urania TV. “Per questo è importante inserire il trasporto pubblico locale nei livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Le Regioni hanno autonomia ma non possono esserci disparità così marcate tra Nord e Sud: una base comune va garantita. Come Forza Italia stiamo portando avanti anche un progetto sul noleggio con conducente (Ncc), che è a tutti gli effetti trasporto pubblico. Serve una regolamentazione aggiornata e una vera concorrenza: oggi le tariffe degli Ncc in Italia sono troppo alte rispetto ai Paesi del Nord Europa, dove le differenze di prezzo tra taxi e Ncc sono molto più ridotte”.