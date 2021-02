Juventus-Napoli quando si recupererà? Ad oggi non è dato saperlo ed è difficile pronosticare una data. Andrea Bosco sulla faccenda non le manda a dire al presidente Gravina.

Bosco: “Recupero Juve-Napoli? Campionato iniquo. La colpa è delle Federazione”

Queste le sue parole per TuttoJuve: “Al netto dell’atteggiamento arrogante da parte di Gravina, silente sui motivi per i quali la Federazione non si è costituita al Coni (come era suo diritto, ma soprattutto suo dovere, dopo le conclusioni in Appello di Sandulli), al netto di tutto questo resta l’iniquità di un campionato che vedrà in scena Juventus – Napoli a Torino a maggio. Nel mezzo di un vero ingorgo, quando con la Champions (se Madama resterà in corsa: o qualcuno nel Palazzo sta gufando?) Pirlo si dovrà disporre a giocare in tempi ravvicinati anche le gare con Milan, Inter e Napoli. Oltre che la finale di Coppa Italia con l’Atalanta”.

SPEZIA, GRAVE INFORTUNIO PER MARCHIZZA: IL DIFENSORE A TERRA PRIVO DI SENSI

The post Bosco: “Recupero Juve-Napoli? Campionato iniquo. La colpa è delle Federazione” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento