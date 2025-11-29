boscoreale-punta-sull’arte-come-elemento-di-rigenerazione-urbana

Al via i lavori per Nebula, un’installazione urbana che punta a diventare il nuovo landmark della cittadina vesuviana

A Boscoreale l’arte accende una nuova energia e inaugura un percorso di rigenerazione urbana che restituisce luce, significato e futuro alla centralissima via Tenente Angelo Cirillo.

La cittadina ai piedi del Vesuvio si prepara a vivere una trasformazione urbana grazie a un’iniziativa promossa dal Comune di Boscoreale e sostenuta dalla Regione Campania, che si pone l’obiettivo di offrire, attraverso una serie di installazioni artistiche, una nuova esperienza di uno degli spazi più identitari del centro storico.

“Nebula nasce dal desiderio di regalare a Boscoreale un’immagine nuova e immediatamente riconoscibile. Abbiamo voluto creare un simbolo capace di parlare al passato e al futuro della città attraverso un linguaggio universale come quello delle nuvole: semplice, evocativo e profondamente umano.

È un’opera sospesa, delicata ma identitaria, pensata per rappresentare una rinascita urbana e comunitaria” – spiega l’architetto Fabio Marano, autore dell’installazione insieme al team FAMA – Architecture and More, con la collaborazione creativa di Nicola Uliari.

È in questo contesto che prende forma “Nebula – Le Nuvole di Boscoreale”, un’installazione aerea composta da grandi nuvole sospese che accompagneranno i passanti lungo la storica “via del Popolo”.

Leggere, fluttuanti e poetiche, queste forme evocano i vapori antichi del Vesuvio e i cieli mutevoli dell’area pompeiana, trasformandosi in un segno contemporaneo capace di unire memoria e futuro. Un sistema di illuminazione dinamica renderà l’opera viva e mutevole, in dialogo costante con i ritmi della città.

Nei giorni scorsi sono partiti i lavori preliminari per l’installazione dei primi 70 metri di Nebula, che offriranno a Boscoreale una suggestiva anteprima dell’opera completa. Questo tratto iniziale diventerà una delle attrazioni più attese del prossimo Natale, regalando a via Tenente Angelo Cirillo un’atmosfera nuova e altamente scenografica.

Con Nebula, Boscoreale compie un passo deciso verso un nuovo modo di immaginare gli spazi pubblici: più belli, più partecipati, più capaci di raccontare la comunità che li vive. Un nuovo landmark, destinato a diventare motivo di orgoglio e una firma luminosa sulla città.

Nebula non è un semplice elemento di arredo, ma una presenza artistica permanente che imprime un nuovo carattere al cuore di Boscoreale, generando senso di appartenenza, riconoscibilità e un forte impatto visivo ed emozionale. La sua forza evocativa mira ad attrarre cittadini, visitatori e nuove energie, diventando catalizzatore di creatività, turismo e vita sociale.

Il progetto si inserisce nel più ampio piano di rigenerazione urbana avviato dall’Amministrazione guidata dal sindaco Pasquale Di Lauro, che prevede la progressiva pedonalizzazione dell’area, la ridisegnazione degli spazi, l’eliminazione dei marciapiedi, il rifacimento della pavimentazione e il potenziamento del sistema di videosorveglianza.

Parallelamente, sono già operative incentivi per chi desidera investire in nuove attività commerciali lungo la strada, con agevolazioni fiscali mirate a sostenere la vitalità economica del centro storico.