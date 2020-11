Bosnia-Italia 0-2, azzurri alle Final Four di Nations League

SARAJEVO (BOSNIA) (ITALPRESS) – Missione compiuta per l’Italia. La Nazionale azzurra del Ct Mancini (ancora positivo, il vice Evani di nuovo in panchina) batte a Sarajeco la Bosnia per 2-0 con le reti di Belotti e Berardi e conquista il primo posto del gruppo 1 che vale il pass per le final four di Nations League. In virtù delle numerose assenze tra Covid e infortuni, l’unica novità di formazione rispetto all’undici schierato contro la Polonia riguarda Berardi al posto di Bernardeschi. Ma la rete dell’1-0 è costruita dagli altri due interpreti del tridente offensivo ed è avviata dall’altro talento del Sassuolo in campo: Locatelli.

