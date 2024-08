bosnia,-sparatoria-in-una-scuola,-almeno-3-morti-e-un-ferito

Il bidello apre il fuoco sui professori e tenta il suicidio

Sanski Most (Bosnia-Erzegovina), 21 ago. (askanews) – La polizia ha isolato una scuola superiore a Sanski Most nel nord-ovest della Bosnia dove tre dipendenti sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco da un collega che ha poi tentato il suicidio. Secondo quanto riferito dalle autorità locali ad aprire il fuoco intorno alle 10:00 ora locale è stato un bidello addetto alle pulizie che ha sorpreso i professori mentre erano in riunione per prepararsi al prossimo anno scolastico. Nessuno studente era presente nell’istituto al momento della sparatoria.La polizia del Cantone Una-Sana, abitato principalmente da bosniachi serbi, ha riferito che il killer stava affrontando un procedimento disciplinare.