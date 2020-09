Boss in Incognito 2020, la nuova edizione con Max Giusti: anticipazioni e novità

Ci siamo! A due anni esatti di distanza Boss In Incognito, il docu-reality prodotto in collaborazione con EndemolShine Italy, torna in prima serata su Rai2 con una nuovissima edizione. Ecco le anticipazioni della prima puntata e tutte le novità.

Boss in Incognito 2020 quando inizia

Da martedì 8 settembre 2020 alle ore 21.20 al via la nuova edizione di “Boss in Incognito“, il docu-reality di Rai2 condotto quest’anno da Max Giusti. Tante le novità per la sesta edizione del docu-reality che racconta l’avventura di alcuni imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare sotto mentite spoglie con i loro dipendenti.

A Max Giusti il duplice compito: da un lato accompagnare il pubblico alla scoperta di realtà aziendali italiane d’eccellenza e dall’altro raccontare l’incontro del mondo dei boss con quello dei dipendenti. Una formula che si è rivelata vincente in passato e su cui la seconda rete di Viale Mazzini ha deciso di ripuntare a due anni esatti di distanza dall’ultima edizione.

Per il ritorno in video però il docu-reality ha in serbo una serie di sorprese per i telespettatori: a cominciare dal nuovo conduttore Max Giusti e dal suo ruolo inedito. Per la prima volta, infatti, il conduttore sarà in incognito complice un travestimento e in alcuni occasioni potrà sostituirsi anche al boss nella sua missione.

Boss in Incognito Italia, prima puntata di martedì 8 settembre 2020

La prima puntata di Boss In Incognito 2020 ha per protagonista Francesca Ossani, la presidente di Crik Crok, azienda azienda leader nella produzione di patatine e snack. La sede dell’azienda si trova a Pomezia e al suo interno lavorano 150 dipendenti e 500 agenti per un volume d’affari stimato intorno ai 40 milioni di euro. Basti pensare che in soli dodici mesi si producono 60 milioni di pacchetti di patatine che vengono poi distribuite dall’Europa fino al Brasile.

L’edizione 2020 di Boss In Incognito è composta da quattro puntate; nelle prossime ci saranno un boss a capo di un’azienda che produce limoni, uno che dirige un un parco di divertimenti e infine il boss di un’azienda di latticini.

L’appuntamento con Boss in Incognito 2020 è il martedì in prima serata su Rai2.

