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Bossi, Gelmini: un guerriero, ha rappresentato la buona politica
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Bossi, Gelmini: un guerriero, ha rappresentato la buona politica

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“Ha saputo interpretare le sensibilità profonde del Nord, mancherà”

Roma, 20 mar. (askanews) – “È stato un guerriero, ha amato profondamente la politica, ha vissuto per la politica, riusciva a parlare con le persone più semplici, dagli operai agli imprenditori, ha saputo interpretare le sensibilità profonde del Nord. Ci mancherà, voglio esprimere le mie condoglianze alla famiglia e alla comunità della Lega”.Così Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati, parlando a Milano a margine di quello che doveva essere un evento per il Sì al Referendum, diventato un ricordo di Umberto Bossi.”Funerali di Stato? Non compete a me ma saranno moltissimi i militanti e i cittadini che lo ricorderanno con affetto e stima perché Umberto Bossi rappresenta la buona politica” ha aggiunto Gelmini.

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