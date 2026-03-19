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Bossi, Mattarella: Italia perde leader politico appassionato e sincero democratico
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Bossi, Mattarella: Italia perde leader politico appassionato e sincero democratico

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Roma, 19 mar. (askanews) – “Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, esprime il suo sincero cordoglio per la scomparsa di Umberto Bossi. Fondatore e animatore della Lega Nord è stata protagonista di una lunga stagione politica. L’Italia perde un leader politico appassionato e un sincero democratico. Il Presidente della Repubblica manifesta vicinanza ai familiari e a tutti coloro che ne hanno condiviso l’impegno nel suo partito”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla scomparsa di Umberto Bossi.

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