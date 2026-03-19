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Bossi, Salvini: gratitudine e orgoglio, ci hai insegnato a non mollare
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Bossi, Salvini: gratitudine e orgoglio, ci hai insegnato a non mollare

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Roma, 19 mar. (askanews) – “Coraggio, genio, passione, fatica, amore, rivoluzione, radici, libertà. Avevo 17 anni quando ti ho incontrato e mi hai cambiato la vita. Oggi ne ho 53 e ti saluto, nel giorno della Festa del Papà, con una lacrima ma con la stessa gratitudine, lo stesso orgoglio e la determinazione a non mollare mai, come ci hai insegnato. Il tuo immenso popolo ti rende omaggio e continuerà a camminare sulla strada che hai tracciato: quella della Libertà. Ciao, Capo. A Dio”. Così su X il leader della Lega Matteo Salvini.

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