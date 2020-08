Bottas rinnova con Mercedes “Combatterò ancora per il titolo”

La Mercedes riconferma la sua line-up anche per il 2021, prolungando il suo rapporto con Valtteri Bottas che così correrà la quinta stagione consecutiva con le frecce d’argento. Il pilota finlandese, approdato in Mercedes nel 2017, ha finora ha ottenuto otto vittorie e 12 pole position, oltre a 39 piazzamenti sul podio. Bottas ha dato il suo apporto per consentire al team di conquistare il mondiale in quello Piloti nel 2019. Posizione che occupa anche in questo inizio di stagione alle spalle del compagno di team Lewis Hamilton. “Sono molto felice di rimanere con Mercedes nel 2021 e di continuare a costruire i successi che abbiamo già avuto insieme.

