botti-di-capodanno:-vittime,-inquinamento-e-migliaia-di-animali-uccisi

ROMA – “Tra il 2012 e il 2026 si sono registrati in totale in Italia 8 morti e 4.086 feriti gravi a causa di petardi, fuochi d’artificio e proiettili vaganti utilizzati nella notte di Capodanno”. Lo afferma la Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA), che come ogni anno aggiorna l’elenco delle vittime dei botti di fine anno e ricorda le conseguenze sul fronte dell’ ambiente.

“Nella sola notte di Capodanno le polveri sottili registrano un incremento abnorme, raggiungendo valori medi su 24 ore quasi tripli rispetto al normale limite giornaliero, fissato a 50 microgrammi per metro cubo ed un livello pari a 1.000 microgrammi per metro cubo nella prima ora dopo la mezzanotte (con un aumento del +1900% rispetto ai valori massimi di legge)”, segnala SIMA.“Botti, petardi ed esplodenti, oltre alle polveri sottili, rilasciano in atmosfera parecchie diossine, ovvero sostanze potenzialmente cancerogene- ricorda il presidente SIMA, Alessandro Miani- Prendendo in esame una singola città di medie dimensioni, i fuochi d’artificio esplosi nella sola notte di Capodanno possono arrivare a produrre emissioni nocive pari a quelle delle attività annuali di 120 inceneritori di rifiuti. Le sostanze liberate in atmosfera possono inoltre ricadere al suolo sotto forma di pioggia acida, inquinando terreni, raccolti, laghi, fiumi e persino falde acquifere”.

Non bisogna poi dimenticare, prosegue SIMA, “l’ingente quantità di rifiuti prodotta, che è sotto i nostri occhi ogni primo dell’anno. In base alle stime conservative di Sima da 3 a 6 tonnellate di botti e fuochi esplosi la notte di Capodanno rimangano nelle strade e nelle piazze delle nostre città. Si tratta peraltro di rifiuti difficili da differenziare perché composti per il 70% da cartone, plastica, legno o argilla ed il restante 30% da polvere pirotecnica (in massima parte nitrato di potassio, zolfo e carbone, con aggiunta di metalli pesanti, magnesio e rame)”.Ma non sono solo gli esseri umani a subire le conseguenze dei botti: “si stima che nell’ultima notte dell’anno siano circa 5mila gli animali, tra domestici e selvatici, che perdono la vita per cause dirette e indirette riconducibili a petardi ed esplodenti”, conclude SIMA.

