Bottura e Romito a top guida Gambero Rosso, seguono Beck e Crippa

Gianfranco Vissani esce dall’Olimpo delle Tre Forchette

Roma, 16 ott. (askanews) – Massimo Bottura e Niko Romito al vertice della guida Ristoranti d’Italia 2024 del Gambero Rosso, con tre forchette e un punteggio di 96 centesimi. Seguiti a brevissima distanza da Heinz Beck ed Enrico Crippa. Dall’Olimpo delle 47 Tre forchette esce Gianfranco Vissani.

La guida Gambero, giunta alla sua 34esima edizione, recensisce 2.485 insegne, con 324 novità. Le sette new entry tra le Tre Forchette sono cinque al nord e solo due al Sud. Nel dettaglio, al Nord ottengono le Tre forchette Guido di Serralunga d’Alba, l’Antica Corona Reale di Cervere, Del Cambio di Torino, l’Atelier Moessmer Norbert Niederkofler di Brunico, l’Harry’s Piccolo di Trieste. Al Sud brillano invece Kresios di Telese Terme in Campania e il Pashà di Conversano in Puglia.

Primeggia la Lombardia per numero e qualità di ristoranti segnalati, mentre in Piemonte aumentano le Tre Forchette, così come in Puglia.

Novità anche tra i Tre Gamberi, che premiano le migliori trattorie da nord a sud. In questa edizione della guida salgono a 36, con tre new entry: Trattoria Visconti dal 1932 di Ambivere (BG); Agra Mater di Colmurano (MC) e Buatta Cucina Popolare di Palermo. Tra le novità di spicco, i gamberetti verdi riservati a quelle insegne maggiormente impegnate in tema di sostenibilità, in ogni suo aspetto.

Tra i Wine Bar premiati con le Tre Bottiglie, alle dieci insegne presenti in vetta alla classifica si aggiunge Innocenti Wines di Poggibonsi (SI) portando il totale a 11, mentre le Tre Cocotte dei bistrot, rimangono 7 insegne.

Ancora, 7 sono i locali premiati dai Tre Mappamondi, che si fermano nel centro Italia, senza ancora toccare il sud: due i nuovi ingressi, Ba restaurant di Milano e Kohaku di Roma. Due le birrerie eccellenti, Baladin Open Garden di Piozzo (CN) e Nidaba di Montebelluna (TV).