botulino,-a-cosenza-un-17enne-ricoverato-in-terapia-intensiva-e-l’iss-conferma-altri-4-casi

REGGIO CALABRIA – Continuano i casi di presunta intossicazione da tossina botulinica in Calabria. L’Istituto Superiore di Sanità conferma la diagnosi di botulismo anche per altri quattro pazienti ricoverati all’ospedale Annunziata di Cosenza (e non otto come precedentemente indicato in una nota dell’azienda ospedaliera, ndr). Sono in tutto 11 le certificazioni dell’Istituto, ad ora: tre campioni prelevati ai pazienti che hanno fatto accesso al presidio in questi ultimi giorni sono in procinto di essere spediti all’Iss.

IERI MINORENNE IN PRONTO SOCCORSO CON SINTOMI SIMILI, ORA SOTTO OSSERVAZIONE

Nella serata di ieri – si legge in una nota – è arrivato in pronto soccorso con sintomatologia suggestiva di botulismo un altro giovane di 17 anni, attualmente ricoverato in terapia intensiva. Le condizioni non destano preoccupazione ma richiedono un’osservazione intensiva.Nella giornata di oggi saranno dimessi tre pazienti.Attualmente sono sette i pazienti ricoverati di cui quattro in terapia intensiva e tre nei reparti di area medica.

