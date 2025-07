braccialetto-elettronico-per-bolsonaro:-“un’estrema-umiliazione”

“Ho 70 anni e sono un ex presidente della Repubblica”

Milano, 18 lug. (askanews) – La Polizia Federale brasiliana ha eseguito un’ordinanza del tribunale per applicare all’ex presidente Jair Bolsonaro un braccialetto elettronico alla caviglia per tracciare i suoi movimenti, dopo aver rilevato un crescente rischio di fuga.Questo è quanto si apprende dai media internazionali che riportano come gli agenti di polizia brasiliana abbiano perquisito l’abitazione di Bolsonaro a Brasilia questa mattina, per poi condurre l’ex presidente in una stazione di polizia, dove gli è stato applicato il braccialetto elettronico alla caviglia per ordine del giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes.”Il sospetto è esagerato. Sono un ex Presidente della Repubblica, ho 70 anni. Questa è l’umiliazione definitiva! Questa è la quarta perquisizione e sequestro contro di me”, ha commentato Bolsonaro.