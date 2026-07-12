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Braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Gli Usa: è aperto, traffico normale. L’Iran è chiuso
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Braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Gli Usa: è aperto, traffico normale. L’Iran è chiuso

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Roma, 12 lug. (askanews) – Gli Stati Uniti sono pronti a garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz: lo ha reso noto il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) dopo l’annuncio dell’Iran sulla chiusura della via di navigazione, ribadito successivamente dalle autorità di Teheran. “Lo Stretto di Hormuz è aperto a tutte le navi che intendono transitare legalmente in questa via navigabile internazionale. Le forze statunitensi sono posizionate e pronte a garantire che la libertà di navigazione rimanga intatta nonostante l’aggressione, le molestie, le minacce e le dichiarazioni arbitrarie dell’Iran. L’Iran non controlla lo stretto. Il traffico è libero”, si legge nel comunicato diffuso dal Centcom.

Teheran – che attraverso le parole di Mohsen Rezaee, consigliere di Khamenei, ha chiarito che Hormuz è più importante di decine di bombe atomiche – ha sua volta ribadito la chiusura dello Stretto alla navigazione: “A causa dei recenti movimenti illegali delle forze militari statunitensi nella regione, il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz non è attualmente possibile”, si legge in una nota dell’Autorità iraniana per lo Stretto del Golfo Persico, che conclude: “Non appena la stabilità e la calma saranno ripristinate, tutte le richieste saranno esaminate secondo il calendario previsto e saranno rilasciati i permessi necessari”.

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