Brancale: quando canto guardo su e c’è mia madre. Poi si commuove
Brancale: quando canto guardo su e c’è mia madre. Poi si commuove

In conferenza a Sanremo: il mio brano ora è di tutti

Sanremo, 27 feb. (askanews) – Serena Brancale si commuove in conferenza stampa. Il brano che porta in gara a Sanremo, “Qui con me”, è molto personale, perché è dedicato a sua madre scomparsa pochi anni fa.”Quando canto guardo su e lei è lì con me, alzando il braccio la indico e questa cosa mi aiuta tantissimo”, ha raccontato. Un brano, ha detto, che per quello che significa “ora è di tutti; mi sono in qualche modo liberata, è come una liberazione. La musica non è solo accordi, ballare, quello che mi piace fare, la musica è anche una riflessione e quest’anno sul palco porto proprio una carezza e una lettera a mia madre”.

