brand-usa,-heywood:-2026-anno-magico-per-visitare-gli-stati-uniti

“Ma non fermatevi alla Route 66. Il limite? Il cielo”

Londra, 27 ott. (askanews) – “Abbiamo appena lanciato la campagna “America the Beautiful” qui alla Travel Week di Brand USA nel Regno Unito e in Europa. Pensiamo che riassuma davvero ciò che la gente pensa degli Stati Uniti d’America. È una destinazione che conoscono. L’hanno vista nella cultura pop. Forse hanno vissuto esperienze simili in passato o ne hanno sentito parlare tramite amici e familiari che hanno visitato gli Usa. La destinazione è davvero impareggiabile. Penso che avranno infinite opportunità culturali, di avventura, che si tratti di lusso e su misura o di rapporto qualità-prezzo”. A parlarci è Chris Heywood, Senior Vice President, Public Relations e Chief Communications Officer per Brand USA. Heywood tra l’altro supervisiona una rete di uffici internazionali in 14 mercati, che servono oltre 20 regioni in cinque continenti. “Consideriamo il 2026 un anno magico e ricco di opportunità. È molto raro che in una destinazione si verifichino tre grandi eventi nello stesso anno, e quindi siamo semplicemente felicissimi di avere la Coppa del Mondo la prossima estate, l’America 250, che è un anniversario storico, ma anche un’occasione per celebrare tutto ciò che amiamo degli Stati Uniti, e poi c’è il Centenario della Route 66, che è un’anticipazione di questa idea di viaggio on the road attraverso tutta l’America. Ma non deve limitarsi solo alla Route 66” afferma Heywood.Quale destinazione potreste suggerire ai turisti italiani? “Abbiamo un tesoro di bellezza che aspetta solo di essere scoperto dagli italiani. Abbiamo un nuovo collegamento aereo per Denver con United Airlines da Roma. E l’anno prossimo voli diretti con Delta Airlines da Roma a Seattle e con Alaska Airlines da Roma a Seattle. Quindi si stanno iniziando a vedere opportunità per gli italiani di raggiungere queste destinazioni direttamente. E con la Coppa del Mondo FIFA 2026, se venite per provare l’emozione che ne deriva, ci sono 11 città ospitanti negli Stati Uniti (oltre a 3 in Messico e 2 in Canada, ndr). E ci saranno anche ‘base camp’ e l’opportunità di assaporare appieno lo spirito che questi giochi porteranno negli Stati Uniti. Quindi direi che le opportunità sono infinite, dalle porte d’accesso alle gemme nascoste. Il limite? Il cielo”, dichiara Heywood.