Brasile, Bolsonaro incriminato per tentativo di colpo di Stato

Brasilia, 19 feb. (askanews) – Il procuratore generale del Brasile ha incriminato formalmente l’ex presidente di estrema destra Jair Bolsonaro e altre 33 persone per un presunto tentativo di colpo di stato dopo la sua sconfitta alle elezioni del 2022.Bolsonaro, 69 anni, e i suoi coimputati sono stati colpiti da cinque accuse per il presunto tentativo di impedire al presidente Luiz Inacio Lula da Silva di entrare in carica dopo un’aspra corsa elettorale.Il procuratore generale Paulo Gonet Branco ha presentato le accuse alla Corte Suprema “sulla base documenti dettagliati raccolti in due anni di indagini che descrivono il complotto cospiratorio organizzato ed eseguito contro le istituzioni democratiche”.”Non mi preoccupa questa accusa, zero.” ha detto Bolsonaro affermando di essere vittima di una “persecuzione”.