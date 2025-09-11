brasile,-bolsonaro-verso-la-condanna-per-tentato-colpo-di-stato,-contro-di-lui-3-giudici-su-5

ROMA – Per la giudice Carmen Lucìa Antunes Rocha esistono “prove evidenti” che un’organizzazione criminale guidata da Jair Bolsonaro “abbia sviluppato e attuato un piano progressivo e sistematico di attacco alle istituzioni democratiche per minare i poteri costituzionali”. Antunes Rocha è una dei tre magistrati della Prima Sezione della Corte Suprema brasiliana che ha votato per la condanna dell’ex presidente del Brasile e sette ex membri del suo governo per “colpo di Stato, organizzazione criminale, tentativo di abolizione violenta dello Stato democratico di diritto, danni al patrimonio pubblico e deterioramento di beni vincolati”.

“L’8 GENNAIO 2023 NON UNA PASSEGGIATA DOMENICALE MA UN TENTATIVO DI GOLPE”

Tre giudici su cinque della Corte hanno già votato per la condanna, raggiugendo la maggioranza dei voti necessari al verdetto: Bolsonaro sarà il primo ex presidente nella storia del Paese a essere condannato per attentato alla democrazia. Dello stesso avviso di Carmen Lúcia Antunes Rocha, il giudice istruttore Alexandre de Moraes che ha ricordato che l’8 gennaio 2023 “non fu una passeggiata domenicale né un atto spontaneo, ma un tentativo di golpe da parte di un’organizzazione criminale”. Anche il togato Flávio Dino si è già espresso a favore della condanna. Dello stesso avviso pare indirizzato il giudice Cristiano Zanin che, all’inizio della sua dichiarazione, come riportato dalla testata brasiliana Migalhas, ha sottolineato l’importanza del processo per la salvaguardia dello stato di diritto democratico. Di parere contrario invece il giudice Luiz Fux che ha chiesto l’assoluzione per mancanza di prove, ritenendo inoltre la Corte suprema non il foro competente.

ORA L’EX PRESIDENTE RISCHIA 43 ANNI DI CARCERE

La Corte stabilirà domani l’entità delle pene che per Bolsonaro potrebbero arrivare fino a 43 anni di carcere per l’ex presidente. Secondo quanto riportato dai media brasiliani,, il leader di destra rischia il trasferimento in carcere immediato. Sostenuto dalle veglie di preghiera degli evangelici e dalla moglie Michelle, il leader di destra settantenne ha seguito il processo dagli arresti domiciliari.

GLI ALTRI IMPUTATI, CHI SONO

Gli altri imputati oltre a Bolsonaro sono Alexandre Ramagem, ex direttore dell’Agenzia brasiliana di intelligence; Almir Garnier, ex comandante della Marina; Anderson Torres, ex ministro della Giustizia ed ex segretario della Pubblica sicurezza del Distretto Federale; Augusto Heleno, ex ministro del Gabinetto di Sicurezza Istituzionale; Mauro Cid, ex aiutante di campo di Jair Bolsonaro e collaboratore di giustizia; Paulo Sérgio Nogueira, ex ministro della Difesa; e Walter Braga Netto, ex ministro della Casa civile.

