venerdì, 12 Settembre , 25

Stephen King: “Charlie Kirk voleva lapidare i gay”. Poi si scusa e cancella

(Adnkronos) - "Charlie Kirk era favorevole alla lapidazione...

La volta buona, Alberto Rossi: “Ho rischiato di perdere mia figlia per una sinusite”

(Adnkronos) - Alberto Rossi, storico volto della soap...

Israele-Palestina, Assemblea generale Onu approva la soluzione a due Stati senza Hamas

(Adnkronos) - L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha...

Tommaso Cerno: “Flotilla querela il Tempo? Non vediamo l’ora di essere in Tribunale a spiegare chi sono”

(Adnkronos) - "Flotilla querela il Tempo. Non vediamo...
brasile,-folla-in-festa-per-condanna-bolsonaro:-“giustizia-e-fatta!”
Brasile, folla in festa per condanna Bolsonaro: “Giustizia è fatta!”

Brasile, folla in festa per condanna Bolsonaro: “Giustizia è fatta!”

DALL'ITALIA E DAL MONDOBrasile, folla in festa per condanna Bolsonaro: "Giustizia è fatta!"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Il giorno della condanna a 27 anni di carcere all’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro si è trasformato in ”un giorno di festa” a Brasilia, dove in molti sono scesi per le strade della capitale per festeggiare quella che hanno definito ”una vittoria” dicendo che ”giustizia è stata fatta”. Un gruppo di studenti ha caricato su un carro attrezzi una gigantesca bambola gonfiabile dell’ex presidente brasiliano e oltre a slogan contro Bolsonaro ne hanno scanditi anche contro il presidente americano Donald Trump. 

“La condanna di Bolsonaro è estremamente importante e una vittoria”, ha affermato l’attivista Leticia Holanda. “Bolsonaro in prigione!”, hanno gridavano i clienti del bar Pardim, noto luogo di ritrovo per la sinistra in un quartiere residenziale della capitale del Brasile. “Sono scoppiata a piangere. È un momento molto importante che aspettavamo da tempo”, ha detto una studentessa ventenne. 

Diversa l’atmosfera vicino alla casa dell’ex presidente a Brasilia, dove si trova agli arresti domiciliari. Decine di sostenitori si sono riuniti per una veglia di preghiera, con bandiere brasiliane, statunitensi o israeliane. “Presidente Bolsonaro, ti amiamo!” ha gridato Rita dos Passos, 59 anni, in un microfono posizionato sul tetto di un camion. La Corte Suprema del Brasile ha condannato Bolsonaro a 27 anni di carcere per complotto golpista al termine di un processo storico che ha diviso la nazione. Il team difensivo di Bolsonaro ha annunciato che presenterà ricorso. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.