lunedì, 29 Giugno , 26

Wimbledon, proposta di matrimonio sul Centrale e Djokovic si invita

(Adnkronos) - Proposta di matrimonio sul Campo Centrale...

Mondiali, oggi sedicesimi Germania-Paraguay – Diretta

(Adnkronos) - Continuano i sedicesimi di finale dei...

Inchiesta Covid, Conte scrive a La Russa e Fontana: “Pronto a farmi audire ma non lascio commissione”

(Adnkronos) - Il presidente del Movimento 5 Stelle...

Meloni: “Presidente Repubblica di destra potrebbe non essere più tabù. Vannacci? Come l’opposizione”

(Adnkronos) - "Non sono antiamericana oggi, non ero...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOBrasile-Giappone, 5 minuti di 'follia' e pareggio-thriller per Ancelotti: cos'è successo ai...
brasile-giappone,-5-minuti-di-‘follia’-e-pareggio-thriller-per-ancelotti:-cos’e-successo-ai-mondiali
Brasile-Giappone, 5 minuti di ‘follia’ e pareggio-thriller per Ancelotti: cos’è successo ai Mondiali
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Brasile-Giappone, 5 minuti di ‘follia’ e pareggio-thriller per Ancelotti: cos’è successo ai Mondiali

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) – Succede di tutto nella ripresa di Brasile-Giappone, partita dei sedicesimi dei Mondiali oggi, lunedì 29 giugno. La ripresa inizia con i nipponici in vantaggio per 1-0, grazie alla rete di Sano alla mezz’ora. La Selecao di Carlo Ancelotti torna però in campo con un’altra testa, alza subito i giri e in avvio di secondo tempo la partita cambia volto. La prima grande palla-gol dei verdeoro arriva al 55′, con la sponda di testa di Santos e il colpo di testa a botta sicura di Casemiro, da due passi. Il clamoroso salvataggio di spalla di Taniguchi, sulla linea, è destinato a fare il giro del mondo.  

Pochi secondi dopo, il Brasile però agguanta il pari e il merito è proprio di Casemiro, che (ancora) di testa riesce a battere Suzuki incrociando alla perfezione su un cross dalla sinistra.  

Ancelotti tira un sospiro di sollievo in panchina, ma le emozioni non finiscono. Al 60′ Vinicius parte palla al piede e porta a spasso tutta la difesa nipponica, arrivando alla conclusione con l’esterno destro a tu per tu con Suzuki: il riflesso del portiere del Giappone è sensazionale e il pallone finisce sul palo, tenendo a galla la squadra del ct Moriyasu.  

Previous article
Meloni: “Presidente Repubblica di destra potrebbe non essere più tabù. Vannacci? Come l’opposizione”
Next article
Tajani: export italiano cresce, andiamo nella giusta direzione

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Wimbledon, proposta di matrimonio sul Centrale e Djokovic si invita

(Adnkronos) - Proposta di matrimonio sul Campo Centrale di Wimbledon e Novak Djokovic si invita alla cerimonia. Durante il match del primo turno del...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Mondiali, oggi sedicesimi Germania-Paraguay – Diretta

(Adnkronos) - Continuano i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Oggi, lunedì 29 giugno, la Germania affronta il Paraguay a Boston per un posto...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Inchiesta Covid, Conte scrive a La Russa e Fontana: “Pronto a farmi audire ma non lascio commissione”

(Adnkronos) - Il presidente del Movimento 5 Stelle ed ex premier, Giuseppe Conte, nella lettera inviata ai presidenti di Senato e Camera, Ignazio La...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Meloni: “Presidente Repubblica di destra potrebbe non essere più tabù. Vannacci? Come l’opposizione”

(Adnkronos) - "Non sono antiamericana oggi, non ero inginocchiata ieri. Sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte unito, che crede che...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.