Brasile, il vescovo José Valdeci: “La chiesa sta con gli esclusi”

Di João Marcelo

SAN PAOLO DEL BRASILE – A un mese dalle elezioni presidenziali del 2 ottobre, gli “esclusi” scendono in strada in Brasile con i movimenti sociali e la Chiesa per sottolineare che “il Paese che c’è adesso”, quello del presidente Jair Bolsonaro, in cerca di un secondo mandato, “non è quello che vogliamo”. A scandirlo è dom José Valdeci Santos Mendes, presidente della Commissione episcopale pastorale per la trasformazione sociale (Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sociotransformadora), intervistato dall’agenzia Dire a pochi giorni dalla manifestazione del “Grido degli esclusi”.

E’ questo il nome di una mobilitazione che in Brasile si svolge ormai da 28 anni il 7 settembre, in occasione della festa di indipendenza nazionale. L’iniziativa riunisce migliaia di persone di tutto il Paese, per richiamare l’attenzione su alcuni problemi e questioni sociali, come la fame, la disoccupazione, la violazione dei diritti umani e la mancanza di abitazioni. L’appuntamento principale della manifestazione si tiene nella località di Aparecida, presso il Santuario Nacional de Nossa Senhora Aparecida, nello Stato meridionale di San Paolo.

L’iniziativa è promossa dalla Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Cnbb) e da reti sociali come il Movimento dos Sem Terra (Mst) e il Movimentos dos Atingidos por Barragens (Mab).

Dom Valdeci, vescovo della diocesi di Breja, nello Stato di Maranhao, e presidente della Commissione, che è un ente della Cnbb, sottolinea l’importanza della mobilitazione. “Il Grido degli esclusi”, dice il religioso, “è un grido a favore dei poveri, di coloro che sono ai margini, dei nativi, dei ‘quilombolas’ – i discendenti delle popolazioni africane portate in Brasile per lavorare come schiavi, ndr – e dei popoli tradizionali. Ci troviamo in una fase molto importante e per questo è necessario essere consapevoli che il Brasile di oggi non è quello che vogliamo”.

Dom Valdeci aggiunge che il Brasile a cui aspirano i movimenti sociali è un Paese che rispetta i diritti e la democrazia. “Vogliamo che prevalgano i diritti e il rispetto” sottolinea. “Esigiamo che si rispetti e si rafforzi la democrazia, che si rifletta sui 33 milioni di brasiliani che soffrono la fame, che si pensi alla deforestazione dell’Amazzonia e di altri biomi”.

Il Grido degli esclusi di quest’anno mette in discussione il motto “indipendenza o morte” pronunciato da Pietro I, il primo imperatore del Brasile, sulle sponde del fiume Ipiranga. “Nei fatti che indipendenza ha il Brasile oggi, e per chi?”, è la riflessione proposta dai movimenti che organizzano la manifestazione, che si tiene in concomitanza con un corteo istituzionale ma anche con le manifestazioni a favore di Bolsonaro che hanno caratterizzato le feste dell’indipendenza più recenti, previsti anche quest’anno.

Dom Valdeci sottolinea che il “7 settembre per noi dei movimenti ha un valore simbolico, serve ad affermare che ancora non c’è indipendenza per gli afrobrasiliani, i popoli nativi e le comunità tradizionali”. Il vescovo continua: “Scendiamo per le strade per far vedere che esistiamo e che siamo in lotta: per i nostri diritti e per la valorizzazione della vita. Non siamo silenti davanti a tanta ingiustizia. Noi come chiesa abbiamo l’impegno di dover difendere la vita e per questo, molto in sintonia con lo spirito dell’evento, di imporci se questa è minacciata. Il ‘Grido’ è nato dai movimenti ma poi è stato assunto su di sé dalla Chiesa, che ha il compito di fare delle istanze di questa mobilitazione sempre di più il cuore della sua profezia”.

Il presidente della Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sociotransformadora ribadisce l’impegno della Cnbb. “E’ molto dedita a questa lotta” sottolinea dom Valdeci. “Oltre a difendere i poveri e gli oppressi, utilizza questo appuntamento per fare capire di non essere soddisfatta di come vanno le cose”.

THE 28TH CRY OF THE EXCLUDED TAKES PLACE AT A DECISIVE MOMENT FOR THE PRESIDENTIAL ELECTIONS IN BRAZIL

By João Marcelo

The cry of the Excluded is a historic movement in the country that has been taking place for 28 years, on September 7, Brazil’s independence day. Every year the movement gathers thousands of people across the country to draw attention to problems that afflict Brazil, such as hunger, unemployment, violation of human rights and lack of housing. Its main manifestation takes place in Aparecida, in the state of São Paulo, at the National Sanctuary of Nossa Senhora Aparecida.

The movement is built by the CNBB, the National Conference of Bishops of Brazil and by various social movements, such as the MST (Movimento dos Sem Terra) and MAB (Movimentos dos Atingidos por Dams).

Dom José Valdeci Santos Mendes, president of the Episcopal Pastoral Commission for Socio-Transforming Action of the CNBB and bishop of the diocese of Brejo (MA), in an interview with the Dire news agency, evaluated the current moment we live in the country and the importance of this mobilization. “The cry of the excluded is a cry in favor of the poor, the peripheral, the indigenous, quilombolas and traditional communities. We are in a very important time, so we need to be aware that this Brazil that is here is not the Brazil we want.”

Dom Valdeci also adds that the future of Brazil that the movements yearn for a country that respects rights and democracy. “We want a country where constitutional rights and respect prevail, we need to respect and strengthen democracy in the country. Reflect on the 33 million Brazilians who are hungry, reflect on deforestation in the Amazon and other biomes”.

This year’s Grito dos Excluídos raises questions about the 200th anniversary of the shout “independence or death”, sung by Dom Pedro I on the banks of the Ipiranga River. “What independence is there, in fact, in Brazil? And for whom?” This is the reflection proposed by Grito dos Excluídos in parallel with the civic-military parade on September 7, a date that in recent years has been marked by acts for and against President Jair Bolsonaro.

Archbishop Valdeci also states that “the 7th of September for us is symbolic, that is to say that there is no independence for blacks, indigenous peoples and traditional communities.” The bishop emphasizes the importance continua a leggere sul sito di riferimento