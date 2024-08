brasile,-la-corte-suprema-ordina-la-sospensione-immediata-di-x

Perché Musk non ha nominato un rappresentate legale Roma, 30 ago. (askanews) – Un giudice della Corte Suprema del Brasile, Alexandre de Moraes, ha ordinato la sospensione “immediata” del social media X, ex Twitter ora di Elon Musk, dopo che Musk non ha rispettato l’ordine di nominare, entro 24 ore, un rappresentante legale della piattaforma. Secondo i media brasiliani, l’agenzia nazionale delle telecomunicazioni brasiliana (Anatel) ha 24 ore per interrompere le attività della piattaforma nel Paese. L’applicazione di X dovrà essere rimossa dagli store.

“La libertà di parola (free speech) è il fondamento della democrazia e uno pseudo-giudice non eletto in Brasile la sta distruggendo per scopi politici”. Così Musk ha commentato su X la decisione. Aggiungendo, a stretto giro, in un altro post: “Il regime oppressivo del Brasile ha così tanta paura che le persone sappiano la verità da mandare in bancarotta chiunque ci provi”.

Il Brasile ha 24 milioni di profili attivi sul social media. La disputa legale era iniziata ad aprile, quando Moraes aveva ordinato ad X di bloccare diversi account di fake news e hate speech per lo più legati a simpatizzanti dell’ex presidente di estrema destra Jair Bolsonaro, sconfitto alle elezioni dall’attuale presidente Lula da Silva, con la coda paragolpista dell’assalto al Parlamento e ad altre istituzioni a Brasilia.