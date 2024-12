Brasile, Lula operato per emorragia intracranica, i medici: sta bene

All’ospedale di San Paolo, di recente era caduto sbattendo la testa

San Paolo, 10 dic. (askanews) – Nelle immagini l’esterno dell’ospedale di San Paolo, dove il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un’emorragia intracranica in seguito a una recente caduta.”L’operazione è stata eseguita senza complicazioni lunedì sera e Lula sta bene, sotto sorveglianza”, in un’unità di terapia intensiva, ha dichiarato l’ospedale in un comunicato pubblicato sull’account Instagram del presidente. Il presidente brasiliano, 79 anni, è stato operato d’urgenza. L’emorragia è legata all’incidente domestico di cui Lula è stato vittima il 19 ottobre scorso, si comunica dall’ospedale.Lula, tornato al potere nel 2023 e possibile candidato nel 2026, ha battuto la nuca in una caduta nella toilette, che lo ha costretto a sottoporsi a una serie di esami e ad annullare il viaggio in Russia per il vertice dei Brics. Ieri si era recato presso l’unità di Brasilia dell’ospedale per sottoporsi ad accertamenti dopo aver avvertito un mal di testa. La risonanza magnetica ha mostrato un’emorragia intracranica”, ha dichiarato l’ospedale. È stato quindi trasferito all’unità di San Paolo, a circa 900 km a Sud-est di Brasilia, dove è stato sottoposto a una craniotomia per drenare l’ematoma, hanno riferito i medici.