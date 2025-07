brasile,-problemi-di-salute-per-bolsonaro,-annullati-impegni-a-luglio

I medici: episodio di polmonite e singhiozzi ricorrenti

Brasilia, 2 lug. (askanews) – Annullati tutti gli impegni nel mese di luglio per l’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro che è stato ricoverato in pronto soccorso dopo essersi sentito male.”Dopo un consulto medico d’urgenza, mi è stato ordinato il riposo assoluto (…) singhiozzo e vomito sono diventati costanti, impedendomi persino di parlare”, si legge in una dichiarazione pubblicata a suo nome dal figlio, Flavio Bolsonaro, su X.I medici hanno detto che dovrà riposare a casa per tutto il mese “per garantire il pieno recupero dopo un importante intervento chirurgico e un ricovero prolungato, un episodio di polmonite e singhiozzi ricorrenti, che gli rendono difficile parlare e mangiare”.Dovrà resterà lontano dalle sue attività abituali e dagli impegni pubblici e politici. Bolsonaro è accusato di tentativo di colpo di Stato dopo la vittoria elettorale di Luiz Inacio Lula da Silva.Il leader dell’estrema destra, 70 anni, è stato operato il 13 aprile scorso per un’ostruzione intestinale, una complicazione dopo l’attentato del 2018, quando fu accoltellato durante un comizio elettorale. Dopo il complesso intervento di 12 ore all’addome, che lo ha tenuto in terapia intensiva per diverse settimane, è stato dimesso.