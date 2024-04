Bravo! di Maestri d’Arte, la guida educativa per genitori e bimbi

Gratuita su tutti gli App Store

Roma, 11 apr. (askanews) – Disponibile da oggi, giovedì 11 aprile, gratis su tutti gli App Store, Bravo! di Maestri d’Arte, nuova guida educativa interattiva in cui il bambino è protagonista del suo apprendimento, non semplice spettatore passivo. Uno strumento prezioso per imparare, fondato sul principio educativo che pone al centro l’Arte, la condizione originaria di ciascuno in cui si crea, inventa e innova, assecondando la naturale propensione artistica e creativa così potente nell’infanzia. L’Arte come processo individuale di apprendimento, in cui ciascun bambino è differente, nessun bambino è sbagliato.

Nella guida in uscita ad aprile, dal titolo “Come girano le lettere”, i bambini troveranno un valido strumento che affascinandoli li aiuterà a non confondere più quelle lettere che in stampatello si somigliano e si confondono, ovvero la b e la d oppure la p e la q, con una sezione “Spiegare” dedicata ai grandi per l’aiuto dei piccoli.

Ideata e diffusa dalla “Fondazione Culturale PENSARE oltre” il cui Presidente Elisabetta Armiato, già étoile del Teatro alla Scala, è Cavaliere al Merito della Repubblica, la Guida Bravo! di Maestri d’Arte – con gli omonimi film educativi distribuiti gratuitamente – nasce per ispirare e motivare i bambini, dando al contempo un supporto efficace alle famiglie, che sempre più spesso assumono il ruolo di “Maestro” per fare fronte a “montagne di compiti”, talvolta colmando lacune scolastiche fondamentali.

In questo progetto digitale, unico nel suo genere, l’Artista-Maestro d’Arte crea Bellezza con la sua performance e, grazie alla pratica del bambino che lo imita, trasferisce anche fondamenti di lettere, suoni, numeri, segni e movimenti, evitando così l’accumularsi di eventuali carenze didattiche. Il bambino, ispirato a vivere da “apprendista” la magia della “Bottega dei Maestri d’Arte”, come accadeva nel Rinascimento, gioca ad imparare, mentre la famiglia lo guida nell’apprendimento. Non vietando l’uso del cellulare/tablet al proprio figlio, quindi, ma utilizzandolo a servizio di un’educazione improntata a qualità e Bellezza.

Oltre ad Elisabetta Armiato, gli autori del nuovo paradigma educativo di Bravo! di Maestri d’Arte (www.bravodimaestridarte.it), che vede Fila Giotto come partner istituzionale della Fondazione, sono: Gabriella Landini Saba e Luisa Piarulli, che hanno coinvolto artisti quali Raul Cremona, Alma Manera, la prima ballerina della Scala Maurizia Luceri, il caricaturista Cesare Buffagni, il flautista Stefano Canzi, la soprano e arpista Consuelo Gilardoni, i pianisti Silvia Leggio, Silvia Salvadori e Saverio Alfieri, il fondatore del gruppo di percussionisti “Vulcanica” Mario Zimei con Corrado Ciceri.

Un innovativo modello educativo dunque, che vede al centro lo Stato d’Arte di ciascuno. Applicato con successo per la prima volta nel 2018/2019 con il progetto pilota Maestri d’Arte per l’Infanzia, in un grande Teatro di Milano, ha impegnato 20 Artisti e Tutor per le Arti, 45 studenti e 55 bambini dai 4 ai 6 anni in 100 ore d’Arte con nove diversi linguaggi espressivi praticati “a Bottega”, dimostrando con successo l’efficacia di una nuova Arte pedagogica. L’esperienza è stata presentata nel 2019 al Senato della Repubblica con un docu-film e il libro “L’Arte di Educare”, suscitando grande attenzione; successo ampliato dalla trasposizione in digitale con Bravo! di Maestri d’Arte, 18 mini-film ad uscita mensile, distribuiti gratuitamente da Mediaset Infinity Kids, piattaforma streaming che raggiunge centinaia di migliaia di famiglie.

Scaricando gratuitamente la Guida Bravo! di Maestri d’Arte da Apple Store (iOS) o Google Play (Android) i bambini, aiutati dai grandi, possono vivere un’educazione da protagonisti attraverso Canto, Musica, Danza, Disegno, Teatro, Magia, nel pieno rispetto della loro unicità, evitando così la standardizzazione dell’apprendimento.

Con Bravo! di Maestri d’Arte – dichiara Elisabetta Armiato – l’ambiente digitale sempre più presente nella scuola e nella vita, diviene più etico, estetico e partecipato. Offriamo gratuitamente la qualità di un’esperienza creativa unica, incentrata sulla Bellezza, grazie al Fare Arte con gli Artisti, rafforzando al contempo apprendimenti fondamentali per accedere al Sapere nei primi anni di scuola. Con la parola Bravo! diamo un preciso messaggio che incoraggia l’esercizio, gratifica l’azione riuscita, rafforza la fiducia in sé, un incentivo a migliorare, un riconoscimento del merito. Dire: Bravo! può cambiare la vita di un bambino, il destino di un giovane, la giornata di un adulto. Una parola semplice che può cambiare una cultura”.