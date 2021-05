Brazil celebrates Communications Week

By Bianca Oliveira

SÃO PAULO – The Ministry of Communications (MCom) launched on Monday the “National Communications Week”, which runs from 3 to 7 May. The objective is to promote events to boost the sector in Brazil, including the demonstration of 5G technology.

The launch took place yesterday with the disclosure of the new stamp of the Post Office in Brasília, in the presence of Minister Fábio Faria and the President of the Post Office, Floriano Peixoto. Both highlighted the process of modernizing communications, including the postal sector. The expectation is that the privatization of the Post Office will be voted on until July this year in the National Congress.

On Wednesday (05) is scheduled the Digital Day, in which authorities will visit booths with demonstrations of the use of 5G technology. “At the headquarters of the federal government, pure 5G will be installed. The standalone will be the first pilot of the 5G, which will work both in the Palace and in the National Congress ”, informed the Minister of Communications, Fábio Faria, this Monday.

Telemedicine demonstrations are planned for the event with Nokia; education and security with Ericsson; low latency with Samsung; and agriculture, mining, streaming and industry 4.0 with Huawei. The companies Ericsson and TIM will be together in the demonstration of the government’s private network.

During the week, new accesses to the Wi-Fi Brasil program will also be announced, a satellite service that already serves 13,400 points in 3 thousand municipalities and facilitates the inclusion and access of poor communities. The Federal Government must also communicate the definition of the Working Group that will be responsible for reviewing the legal framework for the TV audiovisual sector.

BRASILE. AL VIA LA SETTIMANA DELLE COMUNICAZIONI, G5 PROTAGONISTA

Di Bianca Oliveira

SAN PAOLO – Al via in Brasile la Settimana nazionale delle comunicazioni. In programma fino a venerdì, ha l’obiettivo di promuovere iniziative per rilanciare il settore in Brasile, inclusa la tecnologia 5G.

Il lancio è avvenuto ieri con la divulgazione del nuovo francobollo delle Poste di Brasilia, alla presenza del ministro delle Comunicazioni Fabio Faria e del presidente delle Poste, Floriano Peixoto. Entrambi hanno evidenziato l’importanza del processo di modernizzazione delle comunicazioni, compreso il settore postale. Su questo punto, il governo auspica una procedura di privatizzazione, su cui il Congresso Nazionale esprimerà il proprio voto a luglio.

Domani è in programma il Digital Day, in cui le autorità visiteranno gli stand e assisteranno a dimostrazioni dell’uso della tecnologia 5G. Faria ha annunciato: “Nella sede del governo federale verrà installato il 5G puro. Si tratterà della prima installazione pilota del 5G, che funzionerà sia al Palazzo presidenziale che al Congresso Nazionale”.

Per l’evento sono previste dimostrazioni di telemedicina con Nokia, di istruzione e sicurezza con Ericsson, di bassa latenza con Samsung, e infine di agricoltura, estrazione mineraria, streaming e industria 4.0 con Huawei. Le società Ericsson e Tim collaboreranno insieme al funzionamento della rete privata del governo.

Nel corso della settimana saranno inoltre annunciati nuovi accessi al programma Wi-Fi Brasil, il servizio satellitare che già serve 13.400 hotspot in 3mila Comuni e facilita l’inclusione e l’accesso delle comunità più svantaggiate. Il governo federale comunicherà la definizione del gruppo di lavoro che sarà responsabile della revisione del quadro giuridico per il settore audiovisivo.

BRASIL CELEBRA SEMANA DAS COMUNICAÇÕES

Por Bianca Oliveira

SÃO PAULO – O Ministério das Comunicações (MCom) lançou nesta segunda-feira a “Semana Nacional das Comunicações”, que vai de 3 a 7 de maio. O objetivo é promover eventos para impulsionar o setor no Brasil, inclusive com a demonstração da tecnologia 5G.

O lançamento aconteceu ontem com a divulgação do novo selo dos Correios em Brasília, na presença do ministro Fábio Faria e do presidente dos Correios, Floriano Peixoto. Ambos destacaram o processo de modernização das comunicações, incluindo o setor postal. A expectativa é que a privatização dos Correios seja votada até julho deste ano no Congresso Nacional.

Na quarta-feira (05) está marcado o início do Digital Day, em que autoridades irão visitar estandes com demonstrações do uso da tecnologia 5G. “No Palácio do Planalto, será instalado o 5G puro. O standalone, vai ser o primeiro piloto do 5G, que vai funcionar tanto no Palácio como no Congresso Nacional”, informou o Ministro das Comunicações, Fábio Faria, nesta segunda-feira.

Para o evento, estão previstas demonstrações de telemedicina com a Nokia; educação e segurança com a Ericsson; baixa latência com a Samsung; e agricultura, mineração, streaming e indústria 4.0 com a Huawei. As companhias Ericsson e TIM estarão juntas na demonstração da rede privativa do governo.

Durante a semana, serão anunciados ainda novos acessos do programa Wi-Fi Brasil, um serviço via satélite que já atende 13.400 pontos em 3 mil municípios e facilita a inclusão e acesso das comunidades pobres. O Governo Federal deve comunicar também a definição do Grupo de Trabalho que ficará responsável pela revisão do marco legal do setor de audiovisual da TV fechada.

]]

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Brazil celebrates Communications Week proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento