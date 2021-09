Brazil creates state-owned company to advance privatization in the energy sector

By Bianca Oliveira

SÃO PAULO – The privatization process of Eletrobras, the largest electricity company in Latin America, included the creation of a new state-owned company. This Monday (13), the government published the creation of the Brazilian Company of Participations in Nuclear and Binational Energy (ENBpar).

ENBpar will be linked to the Ministry of Mines and Energy and was created to house the assets of Eletronuclear and the Itaipu Hydroelectric Power Plant. The dismemberment of these two pillars is important because, according to the Brazilian constitution, there is an impediment to the privatization of these two companies. The first, because nuclear activities are a monopoly of the Union. The second, because it is a binational company, in which Brazil is a partner of Paraguay.

“The creation of the new state-owned company is one of the steps provided by the Eletrobras capitalization schedule and is subject to the effective privatization of the company. In this way, we are continuing the process so that the loss of the Union’s shareholding control and the issuance of shares occur by February of next year,” said Diogo Mac Cord, special secretary for Privatization, Divestment and Markets of the Ministry of Economy. .

According to data from the Secretariat for Coordination and Governance of State Companies (Sest), the Brazilian share of Itaipu and Eletronuclear represent 27.2% of the total assets of Eletrobras and 5.1% of the shareholders’ equity of the state-owned company.

The measure is one of the steps provided for in Law No. 14.182/21, which establishes the rules for the privatization of Eletrobras, which will be the first state-owned company under the direct control of the Union to be privatized by the Bolsonaro government. The current president’s economic team believes that privatization will recover the company’s investment capacity in energy generation and transmission.

BRASILE. PER PRIVATIZZARE ELETROBRAS NASCE SOCIETÀ STATALE ENBPAR

Di Bianca Oliveira

SAO PAULO – Il processo di privatizzazione di Eletrobras, la più grande compagnia elettrica dell’America Latina, prevede la creazione di una nuova entità statale. A darne notizia è stato il governo, che ha annunciato la nascita dell’Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBpar), in italiano Società brasiliana di partecipazione all’energia nucleare binazionale.

ENBpar sarà vincolata al ministero delle Miniere e dell’Energia ed è stata pensata per ospitare gli asset di Eletronuclear e della centrale idroelettrica di Itaipu. Lo smembramento di questi due pilastri è importante perché la Costituzione brasiliana impedisce il processo di privatizzazione per queste società per due motivi: primo, perché le attività nucleari sono monopolio di Stato e, secondo, perché è una società basata sulla partnership tra due nazioni: Brasile e Paraguay.

Diogo Mac Cord, segretario speciale per le Privatizzazioni, le dismissioni e i mercati del ministero dell’Economia, ha dichiarato: “L’istituzione di questa nuova società statale è uno degli step previsti dal piano di capitalizzazione di Eletrobras ed è subordinata all’effettiva privatizzazione della società. In questo modo il procedimento va avanti, affinché lo Stato cessi di detenere il pacchetto di maggioranza e si possano emettere azioni entro febbraio del prossimo anno”.

Secondo i dati del segretariato per il Coordinamento e la governance delle società di Stato (Sest), la quota brasiliana di Itaipu ed Eletronuclear rappresenta il 27,2% del totale attivo di Eletrobras e il 5,1% del patrimonio netto della società statale.

Il provvedimento è uno dei passi previsti dalla Legge 14.182/21, che stabilisce le regole per la privatizzazione di Eletrobras, che sarà la prima azienda statale sotto il diretto controllo dello Stato ad essere privatizzata dal governo del presidente Jair Bolsonaro. Il team di consulenti finanziari dell’attuale presidente è convinto che grazie alla privatizzazione sarà possibile recuperare la capacità di investimento dell’azienda nella produzione e trasmissione dell’energia elettrica.

BRASIL CRIA ESTATAL PARA AVANÇAR COM PRIVATIZAÇÃO NO SETOR DE ENERGIA

Por Bianca Oliveira

SÃO PAULO – O processo de privatização da Eletrobras, maior empresa de energia elétrica da América Latina, contou com a criação de uma nova estatal. Nesta segunda-feira (13), o governo publicou a criação da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBpar).

A ENBpar estará vinculada ao Ministério de Minas e Energia e foi criada para abrigar os ativos da Eletronuclear e a Usina Hidrelétrica deItaipu. O desmembramento desses dois pilares é importante, pois, segundo a constituição brasileira, há impedimento à privatização dessas duas empresas. A primeira, porque as atividades nucleares são monopólio da União. A segunda, por se tratar de uma empresa binacional, na qual o Brasil é sócio do Paraguai.

“A criação da nova estatal é uma das etapas previstas pelo cronograma de capitalização da Eletrobras e está condicionada à efetiva privatização da empresa. Dessa maneira, estamos dando prosseguimento ao processo para que a perda do controle acionário da União e a emissão das ações ocorram até fevereiro do próximo ano”, disse em nota o secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, Diogo Mac Cord.

Segundo dados da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), a fatia brasileira de Itaipu e a Eletronuclear representam 27,2% do valor total do ativo da Eletrobras e 5,1% do patrimônio líquido da estatal.

A medida configura uma das etapas previstas na Lei nº 14.182/21, que estabelece as regras para a desestatização da Eletrobras, que será a primeira estatal de controle direto da União a ser privatizada pelo governo Bolsonaro. A equipe econômica do atual presidente acredita que a privatização irá recuperar a capacidade de investimentos da empresa em geração e transmissão de energia

