“Brazil has risen again,” says Economy Minister

by Bianca Oliveira

SAO PAULO – “Brazil is already standing, it is taking off again, at a good speed, against all expectations. Then Brazil has risen again, and I say that this is a demonstration of the resilience of Brazilian democracy”, said the Minister of Economy, Paulo Guedes, during his participation in the Committee of Financial Supervision and Control of the House of Representatives on Wednesday (07).

According to estimates by the minister, the country’s Gross Domestic Product (GDP) should grow between 5 and 5.5% this year. The positive expectation of growth for 2021 had already been communicated in a note by the Economic Policy Secretariat (SPE) of the Ministry of Economy, which stated that “It is essential to continue advancing this economic agenda, as it brings long-term benefits to Brazilians and establishes conditions for sustainable economic growth”.

The minister said that the Brazilian economy has recovered in “V”, performing better than developed countries, with the exception of China and the U.S. “Brazil is surprising the world,” he said.

Some of the deputies criticized and mocked some of Paulo Guedes’ assessments, saying that “they are not in line with reality”. Questions were raised about the interruption and reduction in emergency aid transfers and the recent increases in food prices and electricity tariffs, especially at a time when unemployment is at a record and affects 14.7 million people.

The recovery of some economic segments has already started, but it has not yet reached the pre-pandemic level for the most part. The services sector, which suffered most from the impacts of isolation measures, is still slow to move forward and should really warm up from the complete vaccination of the adult population with at least the first dose of the vaccine against Covid-19.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA IN BRASILE: “PIL VERSO +5% NEL 2021, PRONTI A DECOLLARE”

SAN PAOLO DEL BRASILE – “Il Brasile è in piedi, di nuovo in fase di decollo e a una buona velocità. Io dico che questa è una dimostrazione della resilienza della nostra democrazia”. Così il ministro dell’Economia, Paulo Guedes, nel corso di un suo intervento alla Commissione di supervisione finanziaria e controllo (Comissão de Fiscalização Financeira e Controle) della Camera dei deputati. Stando alle stime presentate ieri dal ministro, il Prodotto interno lordo (Pil) del Paese dovrebbe crescere quest’anno tra il 5 e il 5,5 per cento. L’aspettativa di un andamento positivo per il 2021 era stata già comunicata in una nota dalla Secretaria de Política Econômica (Spe) del ministero, nella quale si evidenziava che “è fondamentale che la nostra agenda economica avanzi, poiché porta benefici a lungo termine ai brasiliani e stabilisce le condizioni per una crescita economica sostenibile”.Il ministro ha affermato che l’economia brasiliana ha recuperato con una svolta a “v”, facendo meglio dei Paesi più sviluppati a eccezione di Cina ed Emirati Arabi Uniti. “Il nostro Paese sta sorprendendo il mondo” ha detto Guedes. Alcuni deputati hanno criticato e fatto ironia su alcune dichiarazioni del ministro, sostenendo che queste “non sono in linea con la realtà”. Sono state inoltre sollevate delle domande sull’interruzione e la riduzione degli aiuti di emergenza oltre che sul recente aumento nel prezzo degli alimenti e nelle tariffe dell’energia elettrica, specialmente in un momento in cui la disoccupazione colpisce 14,7 milioni di cittadini brasiliani.Nel frattempo la ripresa di alcuni segmenti economici sembra essere chiara, anche se non ha ancora raggiunto i livelli pre-pandemia. La ripresa del settore dei servizi, che è stato uno di quelli che ha sofferto maggiormente gli impatti delle misure di isolamento, è ancora lenta e potrebbe accelerare grazie alla vaccinazione di tutta la popolazione adulta con almeno una dose del vaccino contro il Covid-19.

“O BRASIL SE LEVANTOU NOVAMENTE”, DIZ MINISTRO DA ECONOMIA

SAO PAULO – “O Brasil já está de pé, já está decolando outra vez, numa boa velocidade, contra todas as expectativas. Então o Brasil se levantou novamente, e eu digo que isso é uma demonstração de resiliência da democracia brasileira”, afirmou o ministro da Economia, Paulo Guedes, durante sua participação na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (07).

Segundo estimativas do ministro, o Produto Interno Bruto (PIB) do país deve crescer entre 5 e 5,5% neste ano. A expectativa positiva de crescimento para 2021 já havia sido comunicado em nota pela Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia, que afirmou que “É fundamental continuar avançando nessa agenda econômica, pois ela traz benefícios de longo prazo para os brasileiros e estabelece condições para crescimento econômico sustentável”.

O ministro afirmou que a economia brasileira se recuperou em “V”, com desempenho melhor do que os países desenvolvidos, à exceção da China e EUA. “O país está surpreendendo o mundo”, disse.

Parte dos deputados criticaram e ironizaram algumas das avaliações de Paulo Guedes, dizendo que “não condizem com a realidade”. Foram levantadas questões sobre a interrupção e redução nos repasses do auxílio emergencial e dos aumentos recentes nos preços dos alimentos e da tarifa de energia elétrica, especialmente no momento em que o desemprego é recorde e atinge 14,7 milhões de pessoas.

A retomada de alguns segmentos econômicos é clara, porém ainda não atingiu o nível pré-pandemia. O setor de serviços, que foi o que mais sofreu com os impactos das medidas de isolamento, ainda custa a avançar e deve aquecer realmente a partir da vacinação completa da população adulta com pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

