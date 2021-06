Brazil increases attractiveness potential for renewable energy

by Bianca Oliveira

SAO PAULO – Brazil climbed four positions in the Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI), from the consultancy EY, and now ranks 11th, being the first place in Latin America. The United States is in first position, followed by China and India.

The demand of companies for renewable energy in Brazil has been growing exponentially, either by the credit incentives offered by the public and private initiative, to reduce costs or by market pressure for more environmental responsibility.

From January to April, around 4 million renewable energy certificates, the RECs, were traded in Brazil, the same volume traded throughout last year. The expectation is that 10 million certificates will be issued in 2021, an increase of 300% compared to 2019 and 150% compared to 2020.

EY cited that Brazil is moving forward with plans to regulate the offshore wind energy market, and that the sector could “have strong growth” also due to the country’s wind speed, appropriate to the source.

The potential of wind energy is already being explored in the country. In the last decade, the generating capacity of the installed plants increased eighteen times, with 686 parks in twelve states, most in the Northeast Region. The facilities saved the country the emission of 21.2 million tons of carbon dioxide, the equivalent of the volume released into the atmosphere annually by 21 million cars, according to data from the Brazilian Association of Wind Energy (ABEEólica).

Solar energy is also an attractive market for local and international companies. According to estimates by the Brazilian Association of Solar Energy (ABSOLAR), the sector will bring an additional R$22.6 billion in new investments and a revenue of more than R$6.7 billion in 2021. In addition to being able to generate more than 147,000 jobs, contributing to the country’s economic recovery.

IN BRASILE CRESCE MERCATO DELLE ENERGIE RINNOVABILI, È PRIMO IN SUDAMERICA

di Bianca Oliveira

SAN PAOLO DEL BRASILE – Il Brasile è salito di quattro posizioni nell’Indice di attrattività dei Paesi per le energie rinnovabili (Recai) stilato dalla società di consulenza Ernest & Young (Ey) e occupa ora l’11esimo posto, il primo per un Paese dell’America Latina. Gli Stati Uniti continuano a occupare il primo posto, seguiti da Cina e India. In Brasile la domanda per le energie rinnovabili da parte delle aziende sta crescendo in modo esponenziale, sia a causa degli incentivi al credito offerti dalle iniziative sia private che pubbliche, sia per la riduzione dei costi e la pressione del mercato in direzione di una maggiore responsabilità sul piano ambientale.

Tra gennaio e aprile in Brasile sono stati scambiati circa quattro milioni di certificati di energia rinnovabile, lo stesso volume di transazioni di tutto l’anno scorso. Si prevede che dieci milioni di certificati siano emessi nel 2021, un aumento di circa il 300 per cento rispetto al 2019 e del 150 in confronto al 2020.Secondo Ernest & Young, il Paese sudamericano sta avanzando soprattutto rispetto alla regolamentazione dell’energia eolica offshore, mentre il settore potrebbe “andare incontro a una forte crescita” anche grazie alla velocità che i venti raggiungono nel Paese.Lo sfruttamento del potenziale dell’energia eolica nel Paese è già stato avviato. Nell’ultimo decennio, la capacità di generazione di energia degli impianti installati in Brasile è aumentata di 18 volte, con 686 strutture in 12 Stati, la maggior parte nella regione del Nord-est. Queste installazioni hanno portato al Paese un risparmio di emissioni di 21,2 tonnellate di diossido di carbonio, l’equivalente del volume rilasciato nell’atmosfera in un anno da 21 milioni di automobili, stando ai dati dell’Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica).Anche l’energia solare rappresenta un mercato attrattivo sia per le compagnie locali che internazionali. Stando alle stime della Associação Brasileira de Energia Solar (Absolar), il settore porterà ulteriori 22,6 miliardi di reais, circa 3,9 miliardi di euro, in nuovi investimenti e un indotto di oltre 6,7 miliardi di reais, l’equivalente di 1,1 miliardi di euro, nel 2021. Oltre a questo potrebbe portare alla creazione di 147mila posti di lavoro, contribuendo alla ripresa post-pandemia di Covid-19 dell’economia nazionale.

BRASIL AUMENTA POTENCIAL DE ATRATIVIDADE PARA ENERGIA RENOVÁVEL

por Bianca Oliveira

SAO PAULO – O Brasil subiu quatro posições no Índice de Atratividade de Países em Energia Renovável (RECAI), da consultoria EY, e ocupa agora o 11º lugar, sendo o primeiro colocado na América Latina. Os Estados Unidos seguem na primeira posição, seguido da China e da Índia.

A demanda de empresas por energia renovável no Brasil também vem crescendo exponencialmente, seja pelos incentivos de crédito oferecidos pela iniciativa pública e privada, a redução de custos ou por pressão do mercado por mais responsabilidade ambiental.

De janeiro a abril, cerca de 4 milhões de certificados de energia renovável, os RECs, foram transacionados no Brasil, o mesmo volume comercializado em todo o ano passado. A expectativa é que 10 milhões de certificados sejam emitidos em 2021, um aumento de 300% em relação a 2019 e 150% em comparação a 2020.

A EY citou que o Brasil está avançando com os planos para regulamentar o mercado de energia eólica offshore, e que o setor poderia “ter um forte crescimento” também pela velocidade dos ventos do país, adequada à fonte.

O potencial da energia eólica já vem sendo explorado no país. Na última década, a capacidade de geração das usinas instaladas aumentou dezoito vezes, com 686 parques em doze estados, a maioria na Região Nordeste. As instalações pouparam para o país a emissão de 21,2 milhões de toneladas de gás carbônico, o equivalente ao volume despejado na atmosfera anualmente por 21 milhões de carros, segundo os dados da Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica).A energia solar também é um mercado atrativo para empresas locais e internacionais. Segundo estimativas da Associação Brasileira de Energia Solar (ABSOLAR), o setor trará mais R$22,6 bilhões em novos investimentos e uma arrecadação de mais de R$6,7 bilhões em 2021. Além de ser capaz de gerar mais de 147 mil empregos, contribuindo para a retomada econômica do país.

