Brazil records its best-ever performance at the Olympics

SÃO PAULO – The objective of the Brazilian Olympic Committee (COB) was successfully achieved at the Tokyo Olympic Games: surpassing the mark of the previous edition, in Rio de Janeiro 2016. In the event that ended yesterday, Brazil conquered its medal record (21), equaled the number of gold medals (7) and advanced one place in the final classification, reaching 12th place.

In a press conference, the president of the Olympic Committee of Brazil (COB), Paulo Wanderley, said: “Being in 12th place in the world, in a competition with 206 countries, is an important sign. I am sure that the work was done with great fun, will and determination. We achieved our goal”.

The Cob will distribute R$4.65 million (238,000 euros) in awards to the 54 Brazilian medalists (considering team sports athletes). However, the lack of investment in sport was a prominent theme during the 16 days of the Games, with stories of athletes training in abandoned terrains, living as app drivers or other professions to support themselves.

The main aid for competitors, “Bolsa Atleta”, has not been readjusted since 2010 and, in 2019, the Ministry of Sports was extinguished and transformed into a secretariat subordinated to the Ministry of Citizenship with a reduced number of employees working in the sector.

Even so, the country achieved historic results. In both debuting sports at the Olympics, Brazil won medals: in skateboarding the medalists were Rayssa Leal (the youngest Brazilian athlete to be on the podium at the Olympic Games), Pedro Barros and Kelvin Hoefler; in surfing, Italo Ferreira secured gold for Brazil.

Women were the stars of this edition. Out of the 21 podiums conquered by the Brazilian athletes, nine came from women. Two sports registered the first medal for women in history: tennis, with the duo Luisa Stefani and Laura Pigossi, and artistic gymnastics, with Rebeca Andrade, who was also the first Brazilian woman to win two medals in a single edition of the Olympic Games.

SAN PAOLO – L’obiettivo del Comitê Olímpico Brasileiro (Cob) per i giochi di Tokyo 2020 che si sono conclusi ieri è stato raggiunto: superare la quota di medaglie dell’edizione precedente, quella “casalinga” organizzata nel 2016 a Rio de Janeiro. Nella capitale giapponese infatti, in quella che è stata la 32esima edizione dei Giochi, il Paese sudamericano ha conquistato il suo record di medaglie, eguagliando il numero di quelle d’oro, ben sette, e avanzando nella classifica generale fino al 12esimo posto.

Il presidente del Cob, Paulo Wanderley, ha affermato in una conferenza stampa che “stare al 12esimo posto al mondo, in una competizione di 206 Paesi, è un indice importante. Sono convinto che tutto è stato fatto con molta passione, volontà e determinazione. Abbiamo raggiunto quella che era la nostra meta”, ha aggiunto il presidente.

Il comitato distribuirà premi per 4,65 milioni di reais, circa 755mila euro, ai 54 atleti medagliati (diverse discipline sono collettive). La mancanza di investimenti nello sport è stato un tema di cui si è dibattuto durante le sedici giornate dei giochi. Tra le storie rilanciate dalla stampa, quelle di atleti che si sono allenati in terreni abbandonati, lavorando come rider o altri professioni alternative per potersi mantenere.

Il principale fondo di sostengo economico per gli atleti, la “Bolsa Atleta”, dal 2010 non è mai aumentata. Nel 2019 poi, è stati chiuso il ministero dello Sport, riconvertito in una segreteria subordinata al ministero della Cittadinanza con un numero ridotto di funzionari.Anche in queste condizioni, il Paese è comunque riuscito a ottenere un traguardo memorabile. Il Brasile è andato a medaglia nei due sport debuttanti alle Olimpiadi: nella disciplina dello skateboard sono saliti sul podio Rayssa Leal – la più giovane atleta brasiliana a raggiungere questo risultato -, Pedro Barros e Kelvin Hoefler, nel surf invece, è stato Italo Ferreira a garantire una medaglia, quella del metallo più pregiato, al Paese sudamericano.

Protagoniste assolute di questa Olimpiade brasiliana sono state le donne: dei 21 podi conquistati dal Paese governato dal presidente Jair Bolsonaro, nove sono venute da gare femminili: nell’11 per cento dei casi le altete sono salite sul podio. In due sport inoltre una donna ha vinto una medaglia per la prima volta: Luisa Stefani e Laura Pigossi nel tennis doppio; Rebeca Andrade, nella ginnastica artistica. Quest’ultima è stata anche la prima atleta brasiliana a conquistare due medaglie in una sola edizione dei Giochi.

SÃO PAULO – O objetivo do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) foi atingido com sucesso nos Jogos Olímpicos de Tóquio: superar a marca da edição anterior, no Rio de Janeiro 2016. No evento encerrado ontem, o Brasil conquistou o seu recorde de medalhas (21), igualou o número de medalhas de ouro (7) e avançou um lugar na classificação final, chegando a 12º lugar.

“Estar em 12° lugar no mundo, numa competição com 206 países, é um índice importante. Tenho convicção que o trabalho foi feito com muito gosto, vontade e determinação. Entregamos o que tínhamos como meta”, disse o presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Paulo Wanderley, em entrevista coletiva. O COB distribuirá R$ 4,65 milhões em premiação aos 54 medalhistas brasileiros (considerando atletas de esportes coletivos). A falta de investimento no esporte foi um tema de destaque durante os 16 dias de jogos, com histórias de atletas que treinam em terrenos abandonados, que vivem como motoristas de aplicativo ou outras profissões para se manter.

O principal auxílio para os competidores, o Bolsa Atleta, não recebe reajuste desde 2010 e, em 2019, o Ministério do Esporte foi extinto, transformado-se em uma secretaria subordinada ao Ministério da Cidadania com número reduzido de servidores atuando no setor.

Mesmo assim, o país alcançou resultados históricos. Nos dois esportes estreantes em Olimpíadas o Brasil conquistou medalhas: no skate os medalhistas foram Rayssa Leal (a atleta brasileira mais nova a integrar o pódio em Jogos Olímpicos), Pedro Barros e Kelvin Hoefler; já no surf, Italo Ferreira garantiu o ouro para o Brasil.

As mulheres ganharam destaque nesta edição, dos 21 pódios com presença de