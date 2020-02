Brescia, Diego Lopez: “Contro il Napoli sarà diverso per noi”

Diego Lopez, neo tecnico del Brescia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Juventus allo Stadium. L’allenatore si soffermato anche sulla sfida al Napoli in campionato, in programma venerdì sera al Rigamonti.

Diego Lopez: “Contro il Napoli sarà diverso”

“Quando non fai punti diventa sempre più complicato, venerdì contro il Napoli sarà diverso per noi. Nonostante l’inferiorità numerica abbiamo fatto una buona gara, tenendo conto di chi avevamo davanti. Oggi era difficile far convivere Balotelli e Donnarumma. Secondo me sono due giocatori che in Serie A possono giocare insieme”.

