venerdì, 9 Gennaio , 26

Venezuela, Mosca: “Usa hanno rilasciato 2 russi equipaggio Marinera”

(Adnkronos) - Gli Stati Uniti hanno deciso di...

Atp Hong Kong, Musetti in semifinale: Wong battuto con doppio 6-4

(Adnkronos) - Tutto liscio per Lorenzo Musetti dopo...

Sinner-Alcaraz, la suggestione: “Doppio insieme? Sarebbe bello”

(Adnkronos) - Il mondo è abituato a vederli...

Cadavere di una donna ritrovato in una cisterna a Martina Franca

(Adnkronos) - Il cadavere di una donna è...
brescia,-investe-due-persone-e-scappa
Brescia, investe due persone e scappa

Brescia, investe due persone e scappa

DALL'ITALIA E DAL MONDOBrescia, investe due persone e scappa
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Aveva investito due persone senza fermarsi a prestare soccorso e facendo perdere le sue tracce, ma il giorno dopo è stato rintracciato dai carabinieri, che lo hanno denunciato. E’ accaduto nel Bresciano ad un uomo di 62 anni. 

I fatti risalgono allo scorso 5 gennaio, in via Vittorio Veneto a Verolavecchia, dove due persone sono state travolte da un’auto che procedeva a forte velocità. Dopo l’investimento, l’uomo alla guida non si è fermato e ha proseguito la sua corsa facendo perdere le sue tracce. I carabinieri della compagnia di Verolanuova, intervenuti sul posto, hanno avviato immediatamente le indagini ed hanno analizzato le immagini delle telecamere presenti nella zona, ma la scarsa risoluzione della videoregistrazione, estrapolata dall’impianto di video-sorveglianza di un esercizio commerciale, non ha consentito di accertare nell’immediato il modello e la targa della vettura. Attraverso uno specchietto retrovisore ed alcuni frammenti di un faro rinvenuti sull’asfalto, i militari hanno ristretto il campo ad alcuni modelli di auto, fino all’individuazione del veicolo del 62enne, che è stato trovato nei pressi della sua abitazione. Il mezzo presentava danni compatibili con l’investimento. 

L’uomo è stato quindi denunciato a piede libero per i reati di lesioni stradali ed omissione di soccorso. I due feriti non sono in pericolo di vita; uno dei due ha riportato la frattura del femore per la quale dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico nei prossimi giorni. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.