Brescia Napoli – L’ex arbitro Marelli: “Era fuorigioco. Sbagliato fischiare rigore”

Sono passati due giorni dalla vittoria del Napoli in casa del Brescia. All’inizio del secondo tempo di quella gara, il Napoli si è visto assegnare un calcio di rigore per un evidente fallo di mano. L’ex arbitro Marelli, dopo 48 ore e a 48 da un’altra partita importantissima che il Napoli dovrà giocare, dice la sua sui social riguardo alla decisione dell’arbitro. Egli ha messo in evidenza la possibilità che ci fosse un fuorigioco di partenza di Elmas.

Il post di Marelli sui social

“Pillola. Particolare che mi era totalmente sfuggito in Brescia-Napoli: rigore che non andava assegnato. Primo minuto del secondo tempo, Politano allarga verso sinistra: il pallone viene recuperato da Elmas che, al momento del passaggio, è in posizione di fuorigioco. Elmas recupera il pallone precedentemente passato da Politano e continua la medesima APP (attacking phase possession). Il pallone, dopo 10 passaggi, giunge a Insigne che effettua il cross verso il centro dell’area, deviato irregolarmente da Mateju. Sono passati 30 secondi circa dal primo passaggio di Politano e il Brescia non ha mai toccato il pallone. L’APP è la medesima e si doveva tornare all’inizio dell’azione. Il Var Chiffi mostra solo il contatto braccio/pallone ignorando la posizione di Elmas”

