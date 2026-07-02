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Brescia, riattivata matricola: ora il club incasserà quasi 4 milioni dal passaggio di Tonali al Tottenham
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Brescia, riattivata matricola: ora il club incasserà quasi 4 milioni dal passaggio di Tonali al Tottenham

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(Adnkronos) – Il Brescia Calcio ‘rinasce’ e potrebbe subito incassare una cifra notevole grazie a… Sandro Tonali. Massimo Cellino, ex presidente del club, ha fatto riattivare la matricola Figc della società, guidata dal 2017 al 2025. Il motivo riguarda il contributo di solidarietà per il trasferimento (ormai imminente) di Sandro Tonali dal Newcastle al Tottenham per circa 116 milioni di euro. Lo ha comunicato in una nota lo studio Tonucci & Partners, che assiste il Brescia Calcio: “Il Comitato Regionale Lombardo della Lega Nazionale Dilettanti ha riattivato la matricola ‘7810’ del Brescia Calcio. Questo vuol dire che torna in vita la storica squadra della città e avrà diritto a percepire i contributi di solidarietà se andrà in porto la cessione di Sandro Tonali, giocatore del Newcastle in procinto di passare ad altra quotata formazione della Premier League. La vendita del giocatore italiano potrebbe portare nelle casse sociali le somme necessarie a risanare i debiti e ripartire per una nuova avventura calcistica”. 

Il diritto del Brescia Calcio a percepire questi fondi si basa sul sistema del contributo di solidarietà della Fifa, una normativa nata per premiare economicamente i settori giovanili che garantirebbe un’iniezione di capitali decisiva per risanare i debiti e far ripartire la società. In un contesto societario sempre più complicato, quei 4 milioni potrebbero fare la differenza.
 

Una cifra che andrebbe ben oltre il valore della singola operazione di mercato, offrendo al club un margine per affrontare le criticità economiche e tentare di rilanciare il proprio futuro (la società era di fatto scomparsa dal calcio professionistico un anno fa, dopo la mancata iscrizione al campionato di Serie C dovuta alle presunte irregolarità nei versamenti di Irpef e Inps). La squadra, ad oggi, ha tempo fino al 28 luglio per iscriversi alla Terza categoria. Ma nuove sorprese sono all’orizzonte. 

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