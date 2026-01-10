Bresh ferito al volto da un Dobermann, come sta il cantante

(Adnkronos) –

Brutta disavventura per Bresh, nome d’arte di Andrea Brasi, vittima di un attacco da parte di un cane. Il cantautore ligure ha condiviso sui social le conseguenze dell’incidente, mostrando i graffi sul volto provocati da un Dobermann, noto per la sua forza fisica, muscolatura imponente e il ruolo come cane da guardia e militare.

Nelle Instagram stories, Bresh ha mostrato le ferite coperte da cerotti, rassicurando i fan sul suo stato di salute. Non ha fornito dettagli di come sia avvenuto, ma il cantante ha affrontato la situazione con ironia, scrivendo a corredo della foto: “Dobermann 1, Andrea 0”, ammettendo, suo malgrado, la ‘vittoria’ dell’animale. Nonostante la disavventura, sembra ora stare bene.