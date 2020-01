BREXIT, LA MECCANICA AGRICOLA RIFLETTE SUL FUTURO

“Con la Brexit prevedo per il 2020 un mercato stabile, con un primo trimestre tranquillo e un maggiore entusiasmo nel secondo semestre; nel 2021 ipotizzo che proseguiranno i negoziati per definire le regole fra Regno Unito e Unione europea, mentre dal 2022, in caso di tagli dei contributi all’agricoltura, ci saranno problematiche di mercato sulle macchine agricole». Lo dice alla 114ª edizione di Fieragricola Alessandro Malavolti, il presidente di FederUnacoma, l’associazione dei costruttori di macchine agricole aderente a Confindustria, alla vigilia della Brexit. Da domani il Regno Unito sarà formalmente fuori dall’Unione europea, ma cosa succederà non è ancora chiaro.

