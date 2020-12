 Brexit: la pesca, l’ultimo e faticoso miglio del negoziato

AGI – E’ stata la pesca il nodo più difficile da sciogliere tra le questioni rimaste in sospeso al termine del negoziato sulla Brexit. E’ su quote di pescato del valore pari a meno di 100 milioni di euro, circa la spesa annuale in welfare della Repubblica di San Marino, che si è rischiato il ‘no deal’. Ed è la pesca il motivo per cui non è stato chiuso ancora quel sospirato accordo che pareva dovesse essere annunciato nelle prime ore del mattino, dopo che, a quanto si apprende, l’Unione Europea aveva utilizzato dati obsoleti per il ricalcolo del pesce che avrà il diritto di prelevare dalle ricchissime acque britanniche,

