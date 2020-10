AGI – L’Unione Europea è pronta a qualsiasi scenario di Brexit, anche a uno che impedisca al settore finanziario britannico di lavorare nel mercato comune. Lo ha affermato la commissaria europea disegnata ai Servizi Finanziari, l’irlandese Mairead McGuinness, in un documento di cui ha preso visione Reuters.

Dopo il 31 dicembre, quando entrerà in vigore un sistema transitorio in attesa della chiusura dell’accordo sulla Brexit, le compagnie di servizi finanziari britanniche potranno operare sul mercato Ue in base al sistema di “equivalenza”, che consentirà accesso temporaneo alle camere di compensazione britanniche.

McGuinness ha previsto in ogni caso “significativi cambiamenti”

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Brexit, la Ue è pronta a tagliare fuori il settore finanziario della Gran Bretagna proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento