AGI – E’ stato chiuso l’accordo commerciale sulla Brexit tra Unione Europea e Regno Unito.

Il premier britannico Boris Johnson ha celebrato il raggiungimento di un accordo con l’Ue per il post-Brexit postando su Twitter una foto con entrambi i pollici alzati. “L’accordo è fatto” è il commento che segue. Lo stesso BoJo in una conferenza stampa si è rivolto agli ex partner dell’Ue: “Noi continueremo a essere vostri amici, vostri alleati, vostri sostenitori e non ultimo il vostro principale mercato”, ha assicurato commentando un’intesa destinata nelle sue parole a “dar certezze” al popolo britannico come agli altri popoli europei,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Brexit: raggiunto accordo Ue-Gb, Johnson “restiamo amici” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento