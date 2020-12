Brexit: rottura a un passo, BoJo volerà a Bruxelles

AGI – Per superare lo stallo sulla Brexit, il premier britannico, Boris Johnson, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, proveranno a parlarsi di persona; e Bojo “nei prossimi giorni” volerà a Bruxelles.

Perchè ormai è ufficiale: allo stato attuale non ci sono le condizioni per un accordo post-Brexit tra l’Ue e la Gran Bretagna. Lo hanno scritto nero su bianco in un comunicato congiunto i due al termine di un’estenuante telefonata. La possibilità che il Regno Unito lasci definitivamente l’Unione europea il 1 gennaio senza alcun accordo sembra ormai a un passo. E i nodi sono sempre gli stessi: la pesca delle flotte europee nelle acque britanniche,

