BREXIT, UE “COSTRUIRE NUOVO PARTENARIATO”

“L’accordo raggiunto è equo per entrambe le parti e garantisce che i diritti di milioni di cittadini della Ue e del Regno Unito continuino ad essere protetti nel luogo che chiamano casa. Dobbiamo però guardare al futuro e costruire un nuovo partenariato tra amici di lunga data. Insieme, le nostre tre istituzioni faranno tutto ciò che è in loro potere per garantirne il successo. Siamo pronti a essere ambiziosi”. Lo scrivono Charles Michel, David Sassoli e Ursula von der Leyen, rispettivamente presidenti del Consiglio Europeo, del Parlamento Europeo e della Commissione Europea, in un’intervento pubblicato dal quotidiano La Repubblica in merito all’uscita del Regno Unito dall’Ue,

