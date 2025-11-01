briga-e-arianna-montefiori-aspettano-un-bimbo:-“grazie-per-averci-scelto”

sabato, 1 Novembre , 25

DALL'ITALIA E DAL MONDOBriga e Arianna Montefiori aspettano un bimbo: "Grazie per averci scelto"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Ti abbiamo cercato nei nostri sogni, ti abbiamo cullato nel nostro cuore. Grazie per averci scelto come genitori. Siamo sempre stati qui”. Il cantante Mattia Briga e la moglie, l’attrice Arianna Montefiori, annunciano su Instagram che attendono un bimbo. Briga posta, insieme alle frasi con cui parla direttamente al piccolo in arrivo, una galleria di scatti che lo mostrano sorridente insieme alla moglie, della quale si intravede ormai il ‘pancino’, e che raccolgono una serie di momenti emozionanti della dolce scoperta.  

Da Arianna che si emoziona sul lettino mentre guarda il monitor, fino al video con il battito del cuore del piccolo, all’ecografia appesa al collo del loro labrador, Baires. Che a quanto pare attende anche lui ansioso l’arrivo del piccolo: “Mamma, Papà e Baires”, è infatti la firma di Briga alla fine del post. 

