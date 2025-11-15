sabato, 15 Novembre , 25

Aviaria, primo caso umano da H5N5: in Usa ricoverato un anziano

(Adnkronos) - Primo caso umano noto di infezione...

Varese, donna di 81 anni uccisa a coltellate in casa: fermato il marito

(Adnkronos) - Una donna di 81 anni è...

Sinner: “Mamma e papà non verranno a vedermi in finale, hanno cose più importanti da fare”

(Adnkronos) - Jannik Sinner sorride in conferenza stampa,...

Sinner-Ligabue, incontro ‘rock’ alle Atp Finals: l’abbraccio tra Jannik e Luciano

(Adnkronos) - Un tifoso speciale per la semifinale...
briga-e-arianna-montefiori-presto-genitori:-“aspettavamo-due-gemelli,-uno-non-ce-l’ha-fatta”
Briga e Arianna Montefiori presto genitori: “Aspettavamo due gemelli, uno non ce l’ha fatta”

Briga e Arianna Montefiori presto genitori: “Aspettavamo due gemelli, uno non ce l’ha fatta”

DALL'ITALIA E DAL MONDOBriga e Arianna Montefiori presto genitori: "Aspettavamo due gemelli, uno non ce l'ha fatta"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Briga e Arianna Montefiori diventeranno genitori di una femminuccia. Ospite a Verissimo oggi, sabato 15 novembre, la coppia ha raccontato le emozioni dei primi mesi e il lungo percorso affrontato prima di riuscire a coronare il loro sogno di diventare genitori.  

“Ancora non riesco a realizzarlo, aspettavamo questo momento da tanto tempo”, hanno detto i due nel salotto di Silvia Toffanin. “Stavamo provando a realizzare questo sogno da tanti anni, volevo solo costruire una famiglia”, ha detto Arianna. Gli anni passavano, e nonostante i numerosi tentativi il risultato era sempre lo stesso: “Abbiamo dovuto fare delle analisi per accertarci che andasse tutto bene, non c’era nessuna problematica e quindi non capivamo quale fosse il problema. Ci siamo fatti dare un piccolo aiuto, abbiamo fatto la primissima cosa che si fa, quello meno invasiva ed eccoci qua”, ha raccontato l’attrice, visibilmente emozionata.  

Una speranza coltivata per cinque anni: “Siamo stati tranquilli, noi sapevamo non potevamo essere grandi impedimenti. Avevamo tanta fiducia nel processo, queste cose possono anche compromettere la coppia, ma il nostro rapporto è forte”, ha raccontato il cantante Briga. 

La coppia ha rivelato che la gravidanza era iniziata come gemellare, poi purtroppo un “feto si è assorbito”: “Abbiamo un angioletto che ci protegge. Non l’ho vissuta con serenità perché mi sentivo già mamma di due bambini, sono stata molto male. Però, ho parlato con il medico e col tempo mi sono tranquillizzata”, ha raccontato Arianna. 

Poi, il gender reveal in esclusiva a Verissimo: Mattia e Arianna diventeranno figli di una femminuccia: “Dovrebbe nascere ad Aprile”, hanno detto i due genitori. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.